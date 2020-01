Jabolčni pire pred vadbo

Potrebujemo:

Priprava:

Brez glutena, mlečnih izdelkov, prijazno za vegetarijance in vegane, pire iz sladkega krompirja in jabolka je zadetek v polno pred vsako vadbo! Tokratna jed vsebuje ogromno ogljikovih hidratov, sladkor poskrbi za energijo, ki jo boste lahko pokurili ob naslednji vadbi. Dodatki so dobrodošli, najsibodi med, javorjev sirup, bučna semena, melasa, vanilijev ekstrakt ali kaj drugega po vašem okusu. Po jedi, dajte svoji prebavi približno 30 minut, preden se podate na vadbo.1 srednje velik sladki krompir, narezan na kocke1/3 skodelice jabolčne omake ali čežane2 žlici medu ali javorjevega sirupa¼ žličke soli in popra1 žlica rozin1 žlica popečenih bučnih semenPire iz sladkega krompirja pripravite kot vsak pire. Če imate doma mikrovalovko lahko ta proces pospešite. Narezan krompir položite v posodo, ki lahko gre v mikrovalovko, dodajte dve žlici vode in pokrijte s plastično folijo ter jo na vrhu z zobotrebcem kar nekajkrat preluknjajte. 6 minut bo dovolj, da krompir postane mehak.Namesto mleka in masla v pire, ki ste ga že pretlačili, vrzite rozine, začimbe, med oziroma javorjev sirup in potresite z bučnimi semeni.Pred vadbo za odlično vadbo!