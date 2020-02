Jajca so bolj zdrava, kot si pa mislimo

Drugi vitamini in minerali

Jajca pečena na bučnem olju. Foto: Tomo Jeseničnik

Jajce je zelo primerna hrana tako za športnike, ki potrebujejo dobre vire beljakovin, ter tiste, ki želijo shujšati, saj daje jajce občutek sitosti. To pa je dobra informacija! Eno samo jajce postreže z neverjetnim naborom različnih vitaminov, mineralov in drugih hranil, ki pozitivno vplivajo na naše možgane, oči, srce, jetra.V jajcu se nahaja tudi pomemben B5-vitamin ali pantotenska kislina, ki zagotavlja potrebno energijo, pomaga pri tvorbi hormonov, krvi in protiteles. Omenjeni vitamin je pomemben še za dobro delovanje možganov in živčevja. V enem jajcu je toliko B5-vitamina, da z njim zadovoljimo okoli 15 % potrebnega dnevnega vnosa za odraslega.Folati so pomembni pri oblikovanju rdečih krvnih celic in genetskega materiala. Folate je pogosto treba zagotavljati našemu telesu s prehranskimi dodatki, v obliki folne kisline. Predvsem morajo folate oz. folno kislino uživati nosečnice, da bi preprečile prirojene okvare ploda. Z enim velikim jajcem pa v telo vnesemo približno 6 % potrebne dnevne količine.Jajca, ki so pomembna za uravnoteženo prehrano, pa se ponašajo z vsemi vitamini razen C-vitaminom. Tako na primer z enim jajcem dobimo nekaj A-vitamina, D-vitamina, B6-vitamina, E-vitamina, B1-vitamina (tiamin) ... Jajca so eno redkih živil, ki vsebujejo za naše telo tako pomemben D-vitamin.Jajca so tudi odličen vir mineralov, kot so jod, potreben za delovanje ščitnice, urejanje presnove, fosfor je pomemben za zdravje kosti, selen je močan antioksidant, cink za celjenje ran, potreben za imunski sistem in tvorbo hormona testosterona pri moških.Predvsem vegetarijanci, ki ne uživajo mesa in rib, z jajci pridobijo potrebne beljakovine. Če je le mogoče, izbirajmo jajca kokoši iz ekološke reje, kjer krmilom ne dodajajo antibiotikov in krma ni gensko spremenjena.