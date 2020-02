Jajčna omleta s klapavicami

Takole se vsega skupaj lotimo. Za dobro utečen duet jedcev potrebujemo:

Priprava

Klasična življenjska zanka je to - sanjariš in hrepeniš po tistem, kar ti je vsaj do neke mere, tako ali drugače, oddaljeno. Ljudje, ki živijo ob morju, na primer, hlepijo po piščancih , govedini in ocvirkih, nam, bitjem celine, pa se ošibijo kolena ob pogledu na kašeto svežih rib.Meni so se danes oči ustavile na vrečki svežih klapavic v ribarnici. Včeraj so bile obrane v okoliciin ker tako zelo navijamo za lokalno in domače, sem jih takoj kupil dober kilograma. Saj, pri školjkah to res ni nič. Vsega skupaj jih bo dovolj za eno pašto, morsko pico ali - recimo temu celinski zajtrk z jajčki.Namesto kosov popečene slanine bomo dodali razžvrkljani jajčni masi prebrano meso na hitrico pokuhanih školjk, prepražili še strok ali dva česna, vse skupaj zabelili s čajno žličko dobrega karija in en, dva, tri, hitro vse skupaj popekli ter štiri, pet, šest, z užitkom pomlatili.1 kg svežih klapavic4 sveža jajčka2 stroka česna1 čajno žličko karija v prahu1 jedilno žlico oljčnega oljaščepec pikantnega posušenega feferončkaV večjo posodo stresemo školjke in jih na močnem ognju na hitrico pokuhamo v lastnem soku, približno pet, šest minut oziroma toliko, dokler se ne odprejo. Odstavimo jih z ognja, počakamo, da se nekoliko ohladijo, nato jih odstranimo meso in ga prihranimo za kasneje (bradice, ki se držijo mesa odtrgamo in zavržemo).Ubijemo štiri jajčka in jih v skodelici z vilico dobro razžvrkljamo. Stroka česna na drobno sesekljamo skupaj s ščepcem pikantnega feferončka. Segrejemo ponev za peko palačink, skupaj z žlico oljčnega olja. Ko se olje dobro segreje, mu dodamo sesekljan česen s feferončkom in ko oboje zadiši, dodamo še prihranjeno meso klapavic. Pražimo dobro minuto, nato pazljivo vlijemo razžvrkljana jajčka, tako, da se masa lepo porazdeli po površini ponve. Ogenj nekoliko ojačamo in tako pražimo omleto tri, štiri minute.Medtem segrejemo pečico na 150 in prestavimo mrežico na najvišji nivo. Ko se omleta v ponvi spodaj lepo zapeče, jo prestavimo za štiri minute še v pečico, da še povrhnjica zakrkne in se zlato rumeno obarva.Ponev vzamemo iz pečice in omleto takoj ponudimo. Če bomo z jedjo postregli po dvanajsti uri, se zraven prileže kozarec čim bolj suhega belega vina. Dober tek.***Klemen Košir si služi kruh s kuhanjem, pisanjem knjig, delavnicami peke kruha, raziskovanjem in založništvom.