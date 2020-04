Jan Polanc: Včasih je lepo biti tudi doma

Koronavirus je ustavil dirkalna kolesa. Vse dirke so do nadaljnjega odpovedane.

Kako se vi znajdete v tej situaciji, kako trenirate, kje in kdaj?

Kaj za vas predstavlja odpoved dirk?

Jan Polanc prvi v četrti etapi s ciljem na vulkanu Etna, jubilejnega stotega Gira. FOTO: AFP

Karte se bodo spet na novo mešale, ko bo končana karantena, kaj pričakujete od nadaljevanja sezone?

Kakšen je vaš vsakdan v karanteni, imate kaj stikov s klubskimi prijatelji?

Vemo, da so se v vaši ekipi med prvimi okužili s koronavirusom, kakšno stanje je zdaj?

Rožnati Jan v 14. etapi od Saint-Vincenta do Kurmajerja, 102. dirke po Italiji. FOTO: AFP

Jan Polanc je že od leta 2013 profesionalni kolesar in ga štejemo med naše najuspešnejše vseh časov, saj je dosegel že dve etapni zmagi na Giru, lansko leto je bil oblečen v rožnato majico vodilnega. Četrto sezono v moštvu UAE-Team Emirates je začel odlično, a žal, je tako kot vsem kolesarjem na svetu, kolesa zaustavil koronavirus. Kakšna bo sezona po karantenskem življenju še ne ve nihče. Zdaj je pomembno, da Janova forma ostane na vrhunski stopnji, vendar to niti malo ni lahko. Kolesarji se trenutno smejo voziti le znotraj svojih občin, kar pa je problem, ker njihovi treningi trajajo tudi do osem ur, kar pomeni, da morajo včasih prekolesariti tudi več kot dvesto kilometrov.Jan ne izgublja motivacije, malce čudno mu je vse skupaj, saj že res dolgo ni bil v enem kosu toliko časa doma. Pravi, da mu godi, samo, da tega tako kot verjetno vsi kolesarji preprosto ni vajen.Včasih je lepo biti tudi doma. Treniram pretežno doma, zunaj in na trenažerju ali valjarjih. Malo bolj omejeno, ampak mi uspeva. Predvsem treniram v dopoldanskem času, če pa se mi ne ljubi preveč vrteti kolesa notri na trenažerju pa v popoldanskem času naredim kakšne vaje za moč večinoma z lastno težo saj so fitnesi zaprti.Da sem lahko malo več doma, ker sem sicer veliko odsoten od doma. Pa manj sivih las imam od stresa. Prej, ko si šel trenirat si bil bolj osredotočen pri delanju treningov, medtem ko zdaj lahko treniram, vendar pa je to težje saj v glavi nimaš jasne slike kdaj bo tvoj naslednji večji cilj, ter kje in kako bom treniral. Je pa bolj naporno to dejstvo, ker sploh ne veš, kdaj bo te agonije konec. In si ves čas v pripravljenosti.Če bo še kaj sezone ostalo, iskreno ne vem, kaj pričakovati. Težje bodo določili razpored dirk in kako naprej, poleg tega bo večina kolesarjev osredotočena na drugi del sezone. Predvsem pa bo vse bolj natlačeno z dirkami in zaznati bo večjo borbenost na dirki, saj bo ogromno pripravljenih kolesarjev in tistih še brez pogodbe.Moj vsakdan v karanteni je zelo preprost. Nekaj časa ti ta samota in ne druženje všeč, ampak ti včasih paše početi kaj tudi v družbi. Zaradi karantene sem jasno večino doma. S klubskimi kolegi sem pa samo preko družabnih omrežij v stiku. S prijatelji se ne družim, ampak se bolj slišimo sicer pa sem rad tudi sam in nimam s tem večjih težav.Vem samo, da je bilo nekaj okuženih in da so to preboleli. Kaj več informacij nimam. Sam pa upam, da bo to čim prej mimo in se bo stanje kmalu vrnilo v normalo.