Je to smučarski hit komplet letošnje sezone

Smuči Nordica Spitfire 72 RB

Delo So odlična izbira za izkušene smučarje, ki iščejo visokozmogljive smuči, ponujajo kombinacijo s slalomskega in veleslalomskega stranskega loka in obvladovanje tako daljših kot krajših zavojev. Foto: Arhiv proizvjalca/Nordica

Pancerji Nordica Pro machine 130

Vzdolž hrbtenice oklepa je uporabljena ojačana plastika, kar omogoča izjemno bočno stabilnost, pa še vedno gladko upogibanje naprej in nazaj. Foto: Arhiv proizvjalca/Nordica

Nordica ima v svetu alpskega smučanja velik ugled, izdeluje vrhunske smuči, ne glede na to, v katero kategorijo spadajo. Model Spitfire 72 RB je najožja, najhitrejša in najnatančnejša smučka v njihovi novi liniji. Smuči so ustvarjene za celodnevno zarezovanje zavojev, narejene so tako, da bodo dobrim, odličnim in smučarjem ekspertom ponudile zabavno in hitro, dirkaško izkušnjo; imajo kar nekaj tekmovalnega duha.Spadajo med »slalomske« smuči, takšni so tudi konica, širina pod čevljem (72 mm) in zadnji del, ki je zamišljen kot pri veleslalomskih smučeh; vse našteto pomaga pri natančnih in odločnih zavojih. So odlična izbira za izkušene smučarje, ki iščejo visokozmogljive smuči, ponujajo kombinacijo s slalomskega in veleslalomskega stranskega loka in obvladovanje tako daljših kot krajših zavojev. Širina smuči pomeni, da so zelo odzivne, zelo hitre, zelo okretne, za zelo natančne zavoje, tudi kratke, kot bi bile slalomske smuči z malo podaljšanim lokom.To so smuči za urejena smučišča, tudi za trše terene, preizkuševalci so povedali, da – v smučarskem narečju – odlično primejo, zelo dobro držijo smer, so izredno senzibilne in pod nogo nudijo mehak občutek. Vendar pa dobremu smučarju med vožnjo vrnejo ogromno vloženega, čutiti je njihovo moč, obenem pa te nikakor ne želijo vreči iz sedla. So zelo predvidljive v tem, kako bodo šle iz zavoja, zahtevajo pa dobrega smučarja, ki zna stati na njih, niso za tistega, ki bi se le sem ter tja odpravil na smučarska pohajkovanja. Smuči za dobre smučarje, ki so dobro pripravljeni, preizkuševalci so pohvalili način, kako smučar prenese energijo s čevlja v smučko. Če si želite dolgih do srednje dolgih zavojev, potem je to to.Če bi hoteli opisati njihovo trdoto, bi rekli, da so v zgornjem, tršem delu mehkejše in v spodnjem, mehkejšem delu trše. Za v celec pa niso!156, 162, 168, 174, 180 cm122-72-102 mm (168 cm)15 m (168 cm)na lestvici od 1 do 10 za skupino 8, 9, 10To je izjemen smučarski čevelj, ustvarjen za to, da najbolj izkoristi vse razmere, ki se znajdejo pod smučmi. Smučarski čevlji so osnova dobre smučarije, bolj kot smuči, tega ne gre pozabiti! Gre za izvedbo Dobermannovega dirkalnika v udobnejši, lahki lupini in temu primerni podlogi notranjega čevlja. To je najsodobnejši smučarski čevelj, kar jih je izdelala Nordica.Vzdolž hrbtenice oklepa je uporabljena ojačana plastika, kar omogoča izjemno bočno stabilnost, pa še vedno gladko upogibanje naprej in nazaj. Našteto v kombinaciji z anatomsko oblikovano 98 mm široko lupino in 3D-podlogo lahko prilagodite nogi z uporabo infrardečega segrevanja. To je neverjetno odziven čevelj za natančne zavoje in z odličnim vračanjem zgornjega dela v osnovni položaj. Moč in natančnost, povezani z udobnostjo, kot si jo smučar lahko le želi. Pri Nordici to že dolgo znajo. Zelo odločen čevelj, trši, a udoben, za najboljše smučarje.