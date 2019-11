Jesen je, mi še vedno supamo

Kako je z opremo za jesensko in zimsko supanje?

Delo Letošnje zmagovalke v kategoriji fun. Foto: Tiki Team

Kako potekajo suparski izleti?

Je tak izlet mogoče organizirati tudi zdaj jeseni, pozimi?

Kako je s tekmovanji, tekmujejo tudi rekreativci?

Poleti smo bentili nad vročino, porabljali sončne kreme in se potili na supih , zdaj pa je temperatura ravno pravšnja.Da, nekateri še vedno supamo, kar pomeni, da ne spadamo med tiste, ki svoj sup pospravijo isti dan, ko se vrnejo z morja, letnih počitnic. Na krajši klepet smo povabili, predsednika suparskega klubaiz Medvod. Je tudi tekmovalec, ki supa že dobrih pet let. Strnad takoj pove, da pravi suparji supajo dvanajst mesecev na leto. Niti vreme niti letni časi jih prav nič ne ovirajo pri uživanju na vodi.»Oprema je običajna, vremenu primerna. Danes je 15 stopinj in oblečen sem v svoja običajna tekaška oblačila, samo neoprenski škornji so drugačni in nič drugega. Če bi bilo bolj mraz, bi se še bolje napravil, pač tako, kot če bi šel teč. Enako je pozimi, normalna tekaška oblačila, ki so oprijeta in te ne motijo pri veslanju. Neoprenska obleka ne pride v poštev, to je za plavalce, ne za suparje, mar bi vi šli teč v neoprenu? Ne bi, torej ta ideja odpade.«vodi suparski klub obZdružujejo tekmovalce profesionalce in rekreativce, amaterje. Klub oziroma društvo se ukvarja tudi s posojanjem in testiranjem supov, vodijo suparske izlete in organizirajo tečaje. V treh letih so postali med najbolj dejavnimi v Sloveniji.»Največkrat je tako, da pokliče organizirana druščina ali sodelavci, prijatelji, ljubitelji supanja, povedo svoje želje in pričakovanja, mi jim lahko ustrežemo v celoti in še kaj jih naučimo. Bistvo teh izletov je, da pokažemo osnove in da lahko preizkusijo nekaj različnih desk in druge opreme.«»Jeseni in pozimi je naš center zaprt, kajti ni še povpraševanja, v tem letnem času supamo samo tekmovalci in dobri rekreativci, preostali si še ne upajo.«»Suparji imamo državno prvenstvo, tri discipline, najdaljša (long distance) je dolga 15 kilometrov, tehnična okoli šest in vsebuje veliko obratov in drugih tehničnih zahtev, tretja disciplina je sprint na 200 metrov. Imamo tudi Sup pokal Slovenije, ki vsebuje 10 tekem od aprila do oktobra po vsej Sloveniji. Seveda je tu veliko kategorij, supanje z napihljivimi deskami, mladinske kategorije, otroške, fun kategorija za rekreativce na 'allround' deskah.«