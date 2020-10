FOTO:Jesenska rekreativna pravljica na Hrvaškem

Polmaraton na Brionih, nedelja, 18. oktober 2020

Tekaški vikend na Kvarnerju

Trasa tekaškega traila. FOTO: Cres&Lošinj trail

Pripravite se na adrenalinski vikend na Kvarnerju, ko bo potekal po otoku Cresu in Lošinju. FOTO: Cres&Lošinj trail

Kolesarjenje okoli Zagreba

Zagorska pravljica na kolesu

Hrvaško Zagorje. FOTO: Dražen Breitenfeld

Medžimurje za vse okuse

Medžimurje bike, kolesarjenje brez meja. FOTO: Prijavim.se

Vsa Hrvaška ni na rdečem seznamu zaradi koronavirusa, zato gremo rekreativci brez vsakršnjih težav lahko na obisk k sosedom. Vemo, vaučerje je treba izkoristiti v naši deželi, ampak to smo že ali pa še bomo storili.Hrvaški športni prijatelji so nam poslali vabila za sledeče prireditve in destinacije.Ste za trail dirko po kvarnerskih otokih ali bi rajši podpisali polmaraton skozi osupljivo naravo narodnega parka Brioni?Kolo vsekakor vzemite s seboj ali si ga izposodite, če se odločite vikend preživeti v hrvaški notranjosti, saj so zagrebška okolica, Medžimurje in Zagorje prepleteni s številnimi kolesarskimi potmi.Brijuni polmaraton je mednarodni tek s skupno dolžino 21,098 metrov. Štart je v nedeljo, 18. oktobra ob 10:30 na Velikem Brijunu v neposredni bližini hotela Karmen in muzeja. Cilj pa v bližini hotelov Neptun in Istra.Če je polmaraton za vas preveč, potem se lahko udeležite teka na 10 kilometrov. Organizator je priskrbel za vse, tudi za prevoz na otok in vstopnico za v narodni park.Pripravite se na adrenalinski vikend na Kvarnerju, ko bo potekal po otoku Cresu in Lošinju - dve tekaški tekmi v dveh dneh na dveh kvarnerskih otokih.Trail tekma v dveh etapah v treh kategorijah Challenger (23km), Active (15km) in Light kategorija (8km). Privoščite si nepozabno izkušnjo in otoka, ki sta ju mogoče že večkrat obiskali, sedaj doživite v popolnoma novi luči. Kolesarski dogodek poteka od 30.10 do 1.11. 2020. Prva etapa je na otoku Lošinj 31. 10. 2020., druga na otoku Cres 1. 11. 2020.Zagrebški prijatelji nas vabijo na kolesarjenje po njihovih cestah. Ste vedeli, da je okoli Zagreba zelen prstan, ki ga imenujejo zagrebški vrt? V okolici Zagreba so številne naravne lepote, kraji idealni za hiter pobeg od vsakdana. V popolnem nasprotju z ritmom velemesta, življenje v okolici je veliko bolj mirno in v sožitju z naravo. Okolica, v kateri se prepletajo gozdovi, rečne doline in močvirna področja, je pretkana s kolesarskimi, peš in planinskimi potmi. Odkrijete zagrebško okolico in si napolnite »jesenske baterije.«Številni zagorski griči so kot nalašč za sproščujoč oddih in odmik od stresnega vsakdana. So prave oaze miru. Številne in po zahtevnosti različne kolesarke poti vas bodo popeljale skozi mistične zagorske zgodbe, naravne lepote, na poti pa ne bo manjkala nit bogata kulinarična ponudba kot so zagorski štruklji ali bučne dobrote.Rečni tokovi Mure in Drave ponujajo atraktivne in urejene kolesarske steze za vse ljubitelje aktivnega preživljanja prostega časa. Lahko izberete tudi hribovite medžimurske vinogorske poti, ki prav tako ponujajo možnost rekreativnega in zabavnega kolesarjenja za celo družino. Na poti zagotovo ne boste pogrešali niti okusnih lokalnih delicij in vrhunskega vina, po katerih slovi ta kraj.