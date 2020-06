Joga proti energijskim zastojem

Na telesni ravni je v predelih čaker večina žlez, organov in živčnih vozljev. Njihovo delovanje vzpodbudimo z dihalnimi vajami, asanami, meditacijo in s ponavljanjem mantre. Tako ohranjamo zdravje.

Druga je astralna raven. Vibracija in energijski pretok v čakrah vplivata na zavest in telesno zdravje. Nepravilna prehrana, slaba družba in slabe misli zmanjšajo ali prekinejo energijski pretok v čakrah. To lahko povzroči bolezni na telesni in motne na zavestni ravni.

Čakra sončnega pleteža

Simbol tretje čakre je trikotnik

Vsakdo doživlja blokade v čakrah, saj so te posledica življenjskih doživetij, izkušenj. Energijske zastoje lahko odpravimo z vadbo joge.Za več energije in notranje volje ter moči je treba aktivirati predvsem tretjo čakro:Lokacija: V višini ledvenih in prsnih vretenc. Kolena in spodnji del nog.Oblika: Trikotnik predstavlja hierarhijo.Lastnosti: Ego, sposobnost postaviti se zase, notranja moč, vztrajnost.Vaje za aktiviranje tretje čakre:Vaje, ki povečujejo notranji ogenj. Poleg dihalnih vaj, kot je agni sara, spada sem tudi pozdrav soncu, ki smo ga predstavili v prejšnjem prispevku. Čutilo: Vid. Sposobnost videnja in načrtovanja ciljev za prihodnost.Simbol trikotnika se pogosto pojavi pri pozdravu sonca. Trikotnik predstavlja ogenj; prižiganje ognja v človekovi notranjosti. Pozdrav soncu je zelo primeren za introvertirane ljudi, ki se želijo izraziti navzven, a jim primanjkuje sončne energije. Sončna moč predstavlja: sijajnost, zunanjost, akcijo, manifestacijo, komunikacijo, razkazovanje sebe.***Maja Miklič je učiteljica joge in avtorica knjig o jogi, ki so izdane v štirih jezikih: slovenščini, nemščini, nizozemščini in angleščini. Do sedaj je izdala pet knjig v slovenskem jeziku: 300 Jogijskih položajev, Joga za zdravo in sproščeno življenje, Joga za srečno in vitalno življenje, Joga in narava & Joga in tek.