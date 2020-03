Jolanda Čeplak in zgodovinski dan slovenskega teka (VIDEO)

Takrat 25-letna Velenjčankaje na dvoranskem EP v atletiki postala z rezultaom 1:55;82 evropska prvakinja v teku na 800 m. S tem rezultatom je postavila celo svetovni rekord. Na Dunaju se je s tem tekom vpisala med legende.»Nikoli nisem pomislila, da bom kdaj tekla svetovni rekord. Vedno sem najprej imela cilj postati evropska prvakinja, svetovna prvakinja, potem pa naprej. Zdaj pa kar oboje naenkrat, svetovni rekord in evropska krona, to je res zelo super.« Je takrat izjavila presrečna Jolanda.je istega leta na atletskem mitingu EAA v belgijskem Heusden Zolderju, s časom 1:55;19 kljub slabim vremenskim razmeram dosegla tudi najboljši rezultat leta na svetu in trinajsti najboljši rezultat vseh časov.Tega leta je bila nominirana tudi za Slovenko leta. Postala je slovenska športnica leta in potem znova v letih 2003 in 2004.Nov odmeven nastop je dosegla na poletnih olimpijskih igrah 2004 v Atenah, ko je v finalu teka na 800 m po fotofinišu zasedla tretje mesto in osvojila bronasto olimpijsko medaljo.Danes sepišein ima dvojčici, družina živi v Celju.