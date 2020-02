Foto: Arhiv RTC Krvavec

Svečana otvoritev bo 14. febriarja. Nova, še ena v nizu odlično pripravljenih prog na Krvavcu, proga, enega najboljših slovenskih smučarjev in hkrati ambasadorja Krvavca, za smučarja predstavlja zahtevnejšo preizkušnjo in bo tako na zemljevidu vseh prog obarvana črno. Poleg nove proge, so kljub mili in zeleni zimi uspeli tehnično zasnežiti večji del smučišča, in tako je smuka zares odlična.Na ta, prav poseben petek je Krvavec pripravili brezplačno smučarsko vozovnico ter kupon za krvavško malico na, kjer bo za kakšno vprašanje na voljo tudi Jure Košir.