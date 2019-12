K varnosti pri zimskih pohodih največ pripomorejo dobre pohodne palice in prave dereze

Pohodne palice

Dereze

Pika na i ali nasvet

Prav tako naj bodo palice vaša osnovna oprema. Kot rečeno, so travnata in mokra pobočja lahko ravno tako spolzka kot hoja po snegu in ledu.Zima je za številne pohodnike najlepši letni čas. Obiranje brezpotij in pohodi v neznane dele naših gora so za povprečnega pohodnika prenevarni, zato se večina odpravi na točke , do katerih vodijo urejene steze in kjer so planinske koče odprte. Velikokrat imamo priložnost slišati in prebrati, kaj vse moramo imeti v nahrbtniku , kakšni čevlji so primerni, o oblačilih pa je tako ali tako največ govora. Malokdaj pa se omenja, da k varnosti pri zimskih športih največ pripomorejo dobre pohodne palice in prave dereze.Na tržišču je ponudba tovrstne opreme precejšnja, predvsem velika je ponudba pohodnih palic, toda žal so pogosto vprašljive kakovosti. Ni potrebno posebej poudarjati, da je priporočljivo, da so palice teleskopske – zložljive, pomembno je, kakšne spojne mehanizme ima palica. Prepričani moramo biti, da palico lahko dobro nastavimo, da se pri sestopu ne bo sesedala. Največkrat se pri pohodnikih vidi, da imajo težave z nastavitvijo palic. Izkušnje kažejo, da bi bilo priporočljivo s strani proizvajalca palic v servisu pri palicah zamenjati vse štiri spojne mehanizme.Spojni mehanizmi so namreč ključni element trdnosti palice in omogočajo možnosti nastavljanja. Predvsem v zimskem času je priporočljivo palico pred sestopom podaljšati vsaj za pet centimetrov. S tem smo že v osnovi poskrbeli, da ne pride do morebitnega zdrsa. Opozoriti gre še na dva pomembna dela pohodnih palic: da je ročaj narejen iz plute, saj je oprijem bolj prijeten in občutek bolj »topel« kot pri plastičnem ročaju.Pomemben element je tudi konica. To se izkaže na zamrznjeni podlagi, kjer je neprimerno varneje, če je iz karbidne trdine (widia), ki nam zagotavlja dober oprijem palice na zamrznjeno podlago. V primeru, da imajo palice jekleno konico, se ta sčasoma obrabi, to pa pomeni, da je oprijemljivost na zamrznjeno podlago zelo slaba, nestabilna, oziroma je sploh ni. Vemo, da to lahko povzroči padce in so posledice nesreče lahko hude.Zaradi vsega naštetega priporočamo, da pri nakupu palic ne predstavlja kazalec na tehtnici za odločitev le cena. Drugo priporočilo pa je, da je potrebno palice po nakupu tudi redno vzdrževati in po potrebi servisirati.Običajno pri besedi dereze človek pomisli na tiste dereze, ki jih uporabljajo alpinisti ali tekmovalci pri hitrostnem plezanju v zaledenelih stenah. Pohodniške dereze, ki se praviloma namestijo pred pohodom med prstnim delom in peto planinskega čevlja, izhajajo že iz preteklosti. Predvsem so jih uporabljali gozdarji – sekači, ki so v zimskem času na strmih pobočjih žagali drevje in to z bolj ali manj ročnimi žagami. Prav takšne dereze so danes nepogrešljiva oziroma obvezna oprema pri zimskem pohodništvu.Ponudba na našem tržišču je pestra, velja pa enako pravilo, kakor pri nakupu pohodniških palic. Pri izbiri želimo opozoriti na zelo pomembno spoznanje in sicer, da uporaba derez ni priporočljiva le na ledenih površinah in zasneženih stezah sredogorja. Tudi pozno jeseni in v zgodnjem spomladanskem obdobju so steze zelo blatne, pod blatom so lahko še ostanki ledu, ali je kamenje, ki je prekrito z blatom, zelo spolzko. Zato je tudi v blatu uporaba derez priporočljiva, da nas obvarujejo pred zdrsom. Naše priporočilo je torej, da izberete takšne vrste derez, ki jih boste lahko uporabljali tudi, ko bo steza sicer kopna, ne ledena ne snežena, prekrita pa z blatom, mokrimi koreninami in kamenjem.Vsem tistim pohodnikom, ki se v poletnih ali zimskih dneh radi podajo po brezpotjih, predvsem po strmih travnatih ali zasneženih pobočjih, še enkrat nasvet izkušenega planinca, ki je: dereze naj bodo vedno v nahrbtniku tako pozimi kot poleti. Prav tako naj bodo palice vaša osnovna oprema. Kot rečeno, so travnata in mokra pobočja lahko ravno tako spolzka kot hoja po ledu in snegu.