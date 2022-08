Kaj počnete po vadbi, če hujšate

Nič ni narobe s takim početjem in mišljenjem. Vsaka motivacija je dobrodošla, da se spravite v gibanje. Zakaj pa ne bi izgubili nekaj kilogramov s pomočjo vadbe, treninga.

Ampak, vseeno moramo biti pozorni, kaj delamo. Če je vaša vadba opravljena in ste zadovoljni z dnevom, saj veste, da ste nekaj lepega doživeli in zelo dobro razmigali celo telo.

Po vsej verjetnosti je vaša prva misel počitek, na poti domov si že predstavljate, kako udoben naslanjač vas čaka doma, na televiziji pa ravno vaša najljubša serija.

Kaj če telovadite zjutraj? Po vadbi se stuširate, oblečete in greste v službo ali po opravkih. So vam te navade po vadbi znane? Če ste se v zgornjih vrsticah našli, potem pomeni, da nekaj počnete narobe in telo vam za to ni hvaležno.

Zdrava rutina po vadbi je ključnega pomena za dobro pripravljenost in zdravje. Če želite izgubiti nekaj kilogramov, pa so vaša dejanja po vadbi celo tako pomembna, kot vadba sama.

Prehrana po vadbi

Po čem sežete po vadbi je pomembno v želji ohranjanja močnega in zdravega telesa. Zato morate vedeti, kaj jesti po opravljeni fizični aktivnosti. Večina nutricionistov, v želji po nadomeščanju izgubljenih hranil med vadbo, priporoča uravnotežen vnos ogljikovih hidratov in beljakovin, ki nam obenem pomagajo pri regeneraciji telesa.

Veliko nas je, ki v opravljeni vadbi le vidimo izgovor, da se lahko pregrešimo in nažremo do onemoglosti. Če želite shujšati, lahko le ena napaka v prehrani izniči vse, kar ste naredili v urah potenja v telovadnici. Če je vaš cilj shujšati, potem se morate držati svojega jedilnika in tudi po vadbi jesti, kot da niste sploh vadili. Če po vadbi pojemo več kalorij, kot smo jih pokurili ... To že vemo, kajne?

Raztegnite se

Če ste med bolj prisebnimi aktivneži, potem vsako vadbo zaključite z razteznimi vajami. A nekateri žal nimamo toliko soli v glavi, da bi raztegnili svoje mišice, ko smo še vroči, ampak pustimo telesu, da to naredi sam, naslednji dan pa se pošiljamo v kraje, kjer sonce ne posveti najbolj pogosto. »Saj bosta prha in pivo dovolj,« si pravimo. Japajade.

Raztezne vaje so pomembne za ohranjevanje zdravih sklepov in mišic, obenem pa tako preprečujemo poškodbe. Obenem pa raztezne vaje znanstveno dokazano blagodejno vplivajo na našo raven stresa in spanec.

Počitek

To je napaka, ki jo največkrat zagrešimo. Takoj po končanem treningu se zleknemo v naslanjač ali uležemo v posteljo in mirujemo. Regeneracija in počitek sta tako pomembna kot vadba. A po vadbi ni takoj čas za lenarjenje, ostati morate v blagem gibanju. Naši sklepi bodo hvaležni in sčasoma postali bolj trdni in mobilni, obenem pa lahko s t.i. metodo NEAT, tudi po vadbi še kurite kalorije, če se po vadbi odločite za kratek sprehod.

Kako ostati aktiven po vadbi? En način je, da se za to oblečete. Oblačila, ki si jih izberemo zjutraj močno vplivajo na količino naše aktivnosti čez dan.

Načrtujte

Pišite, tipkajte, govorite, … načrtujte. Po končani vadbi takoj v koledarček zapišite datum vaše naslednje vadbe, predvsem zato, da si obveznosti lahko načrtujete okoli aktivnosti in ne obratno.