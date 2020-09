Kaj se skriva v Javorniških gozdovih?

Za vedno fit Preberite še:

Potopite se v pravljične, divje in neokrnjene gozdove Javornikov

Javorniki so nižji del Snežniške planote med Cerkniškim poljem na severu in Pivko na jugu. FOTO: Mavric Pivk

Čarobni bukovo-jelov gozd Javornikov kljub bližini glavnega mesta, Ljubljane, ostaja divji in skrivnosten. Medved, volk in ris so tu doma, človek pa je dobrodošel gost.Javorniki so nižji del Snežniške planote med Cerkniškim poljem na severu in Pivko na jugu. Raztezajo se od Postojnskih vrat in Malega Javornika na severozahodu do Mašuna in Leskove doline na jugovzhodu. Strmo severno pobočje gozdnatih Javornikov se nad Cerkniškim jezerom dvigne v visoko kraško planoto, ki jo razgibajo kopaste vzpetine, globoki doli, vrtače, brezna in ledene jame.Masiv Javornikov ustavlja topel in vlažen zrak, ki proti severu prodira z Jadrana, in s tem daje pečat podnebju osrčja Slovenije. Za območje so značilne obilne padavine, ki napajajo presihajoča jezera na obeh straneh grebena, Cerkniško in Pivška jezera, ter izvire rek Pivke in Reke.Javorniški gozdovi se nadaljujejo v gozdove snežniškega pogorja in Gorskega Kotarja. Skupaj predstavljajo največji strnjeni gozdni kompleks v tem delu Evrope, divjim živalim dom, domačinom vir gradbenega materiala in kuriva ter vez s primorskim delom Slovenije, prav vsem obiskovalcem pa nudijo sprostitev in stik z neokrnjeno naravo.Kdor jih hoče odkriti na najboljši način, potem je ta sobota najboljša rešitev.Z izkušenim vodnikom, domačinomse boste iz Dolenje vasi po makedamski poti najprej podali do Tržišča- starega keltskega naselja. Gozdna pot vas bo nato vodila mimo globokih podornic in kraških jam (Šujica), nato pa boste prečkali celo staro Rapalsko mejo. Brez skrbi, potni listi tokrat ne bodo potrebni. Raziskovanje se bo nadaljevalo po poti do Malega in Velikega Komojstrnika (podornica), potepanje pa boste zaključili še z ogledom dolenjske Glažute ter Cvingerja (razgledna točka), kjer je tudi nekdaj bilo keltsko naselje.Ob koncu poti, vas bo pričakal zaslužen prigrizek, ki ga bo pripravilo društvo Etno-eko (malica: pirina pita in čaj).Ne pozabite na primerna oblačila in predvsem obutev! Priporočljive so tudi pohodniške palice.Trajanje izleta: od 10:00 do 14:00 (približno 4 h)Zbirno mesto: Dolenja vas 70, 1380 CerknicaZa lažjo organizacijo zbiramo predhodne prijave do petka, 4. septembra, prek obrazca na tej strani. Več informacij naali 031 668 223 (TIC Notranjski park).