Kaj sploh je telesna aktivnost

Zato je takrat, kadar od telesne aktivnosti res hočemo pozitivne učinke, dobro poznati nekaj dejstev

Pomembno je da se zavedamo širine pojma telesne aktivnosti. FOTO: Shutterstock

Najprej se seveda vprašamo, zakaj naj bi gibanje imelo te tako opevane zdravilne učinke. Na prvi pogled se zdi, da če bi bilo nekaj enostavnega, potem je skoraj nemogoče, da bi imelo toliko koristnih učinkov za zdravje. Ta trditev delno drži. Predvsem v tem, da za telo telesna aktivnost ni enostavna stvar. Ko skozi prizmo današnjih spoznanj gledamo na presnovne procese, ki so povezani s telesno aktivnostjo, vidimo, da gre pri vsakem gibanju za precej zapletene dogodke v telesu. Vsaka telesna aktivnost ima določene presnovne spremembe in tudi neposredno sproža in uravnava presnovne procese, ki nato vplivajo na zdravstveno stanje posameznika na mnogih ravneh.Na primer: telesna aktivnost bo imela odličen učinek, ko bo imelo telo dovolj energije, da jo izvede, in dovolj energije in gradbenega materiala (hranil), da se po vadbi okrepi. Tako bomo lahko uporabili telesno aktivnost kot orodje za izboljšanje telesa in njegovih funkcij. To pomeni, da telesna aktivnost zahteva tudi nekaj znanja o prehrani. Vrsta, intenzivnost in tudi tip telesne vadbe narekujejo, kaj moramo pojesti, zato je že na prvi pogled jasno, da z neko vrsto »diete« ne moremo pokriti zahtev različnih tipov vadbe. Žal, čeprav bi bilo za marsikoga to najbolj udobno. Iz različnih razlogov.Prav tako je pomembno, da se zavedamo širine pojma telesne aktivnosti. Zato ni najboljše (telo)vadbe, takšne, ki bi bila primerna za vse. Tako kot ni najboljše hrane ... Če pojem telesne aktivnosti zelo poenostavimo, lahko celo trdimo, da se gibamo vedno, kadar ne ležimo (na miru). In da je telovadba enkrat na teden za zdravje bolje kakor nikoli.Zato si boste morali na vprašanje, koliko vadbe resnično potrebujete in kaj si želite od nje, odgovoriti sami. Na primer, ali res potrebujete še dodatno uro teka ali celo vadbe za moč, če ves dan dirkate naokoli na kolesu, tudi če je mestno, in nato za nameček še prekopljete vrt. Ta dan mogoče ne. A vseeno ne pozabite, da je za zdravstvene učinke telesne aktivnosti pomembno, da je telesna vadba redna in da obremenitve načrtno in postopno povečujemo.***doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr.med.,je zdravnica, specialistka anesteziologije, intenzivne in perioperativne medicine ter terapije bolečine, ustanoviteljica in vodja enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu in predsednica slovenskega ter članica evropskega in ameriškega združenja za klinično prehrano.Je tudi zdravnica slovenskih olimpijskih reprezentanc in svetuje o pravilni športni prehrani. Tudi sama se ukvarja s športom, udeležila se je več triatlonov, teče, kolesari in plava.