Kaj storiti, ko zmanjka motivacije za vadbo

Naj vas držijo za besedo

Pa še zadnji izmed nasvetov o motivaciji začetnikov: vztrajajte! Foto: Shutterstock

Vztrajajte!

Hitri napotki za boljšo motivacijo:

Prijavite se na tekaško prireditev na razdalji 5 ali 6 kilometrov

Povejte svojim prijateljem za tekaške cilje

Po svojih zmožnostih si priskrbite kvalitetno tekaško opremo

Najdite si enakovredno tekaško družbo

Poiščite strokovne nasvete

Vadite redno

Vztrajajte

Ko pričnejo so polni zanosa, po teku se dobro počutijo, tako komaj čakajo naslednji dan, da lahko gredo spet na tek. Nekateri uspejo v tem ritmu preživeti več mesecev in sploh nimajo težav. Drugi na svoji poti naletijo na ovire , ki jih le stežka presežejo. Velika ovira je lahko prekinitev aktivnosti zaradi bolezni . V kolikor se to zgodi v prvih dveh mesecih po začetku, je lahko enotedenski ali deset dnevni premor za nekatere že predolg, ter tako prenehajo z aktivnostmi.V prvih tednih vadbe tekača začetnika ne sme biti na sporedu veliko teka. Lahko je veliko hoje in vadbe moči, ne sme pa biti veliko teka. Pretiravanje na začetku vodi v poškodbe, le to pa v prenehanje z aktivnostmi. Hoja v kombinaciji s nekaj minutami teka, vam bo pomagala svoje telo postopno navaditi na povečano obremenitev. Tako si morate tudi zastaviti trening. Na vsaki tekaški vadbeni enoti podaljšajte tekaški odsek za minuto. S tem si boste omogočili počasno povečevanje obremenitve, ki je dobro tudi za motivacijo. Verjemite mi, da se boste počutili dobro in močno, če boste uspeli deset ali dvanajst tednov vseskozi povečevati tekaške minute na treningu.Da boste vadili redno, je najboljša motivacijska poteza postavitev srednjeročnega tekaškega cilja. Recimo prijavite se na tekaško prireditev, na razdalji 5 ali 6 kilometrov. Po treh mesecih redne vadbe, boste z lahkoto pretekli to razdaljo. Tudi če vmes kakšno minuto hodite nič ne de, saj tečete zase, ne z mislijo na rezultat. Takšen tekaški cilj, vas bo prisilil, da boste redno vadili. Seveda pa morate za ta cilj povedati svojim bližnjim in prijateljem, da vas bodo držali za besedo. Tako bodo v trenutkih, ko vam bo motivacija za vadbo malce padla, pomembna opora na poti do izpolnitve cilja.Še lažje in najbolj verjetno da boste cilj izpolnili, je vadba v tekaški skupini pod vodstvom izkušenega trenerja. V tak­š­nem okolju boste dobili vse potrebne in­formacije kako se lotiti teka, kako stop­nje­vati trening, katere vaje za tehniko te­ka in moč morate izvajati … Kar je pa najpomembnejše pri tekaški skupini, pa je dejstvo, da boste vadili redno. Bolj redno, kot če se boste tega lotili sami doma. Rednost je pa tisti dejavnik v treningu, ki je za tekača začetnika odločilen.Ker smo še vedno v zimskih mesecih se je včasih ponoči in v mrazu ali celo snegu težko odpraviti na tek. Zadeva je povsem udobna, v kolikor imate oblečeno primerno opremo, ter obute kvalitetne copate za mokre razmere. Oblecite se večplastno, da lahko po potrebi slečete kakšen kos oblačila po nekaj minutah, ko se ogrejete. Pomaga, če imate funkcionalna tekaška oblačila, ki pomagajo odvajati vlago iznad kože.Takšna oblačila bodo pomagala, da vam bo na daljših aktivnostih več čas toplo. Priskrbite si tanke rokavice, po potrebi podkapo, kapo ali trak. Ko se odpravite na tek, vas ne sme biti groza vremenskih razmer. S primernimi oblačili ta občutek vsekakor omilimo. Tekaški copati za pozimi so lahko za kakšen milimeter večji od tistih poleti, saj morate računati, da boste pozimi obuli debelejše nogavice. Vsekakor pa vas tekaška obutev pozimi ne sme tiščati. S tem onemogočate pretok krvi, to je pa zagotovilo za mrzle prste in neudoben občutek.Pa še zadnji izmed nasvetov o motivaciji začetnikov: vztrajajte! Če ste se odločili, da boste pričeli teči, s tem poskrbeli za svoje dobro počutje in zdravje, ne smete odnehati. Bodite pošteni sami do sebe in izpolnite svoje obljube. Mogoče bo tek samo prva izmed stvari, ki jih boste v svojem življenju premaknili na bolje. Zato ne smete odnehati ali obupati. Rednost in vztrajnost vas bosta pripeljali do cilja. Vse ostalo je pesek v oči. Dovolite si postati član »tekaške družbe«, ne bo vam žal.***Klemen Laurenčak je v mladinskih letih bil aktivni atlet, tekel je na srednje in dolge proge, bil tudi clan mladinske državnereprezentance za Evropsko prvenstvo v krosu, profesorj športne vzgoje. S študijsko usmeritvijo v športno treniranje je opravilusmerjanje triatlona in atletike, ter si s tem pridobil kvalitetno in široko znanje, predvsem na podrocju vzdržljivostnihšportov. Postal je zunanji strokovni sodelavec fakultete za šport na katedri za atletiko.Že kot študent je pricel z delom z rekreativnimi tekaškimi ekipami pod vodstvom dr. Škofa. V zadnjih devetihletih je sodeloval s skoraj 1000 tekaci, na vseh nivojih, od zacetnikov do maratoncev.