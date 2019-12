1. stopnja - čisti začetniki

Stopnje 2-4 – začetniki, ki napredujejo

Stopnje 5-7 – napredni smučarji

Ste se naučili dobro plavati ali igrati tenis v enem dnevu? Dveh tednih? Niste. Foto: Bojan Rajšek

Stopnji 8-9 - ekspert

Smučanje je, podobno kot tenis, šport, kjer vse življenje iščete boljšo tehniko. Foto: Getty Images

Stopnja 10– tekmovalec

Največkrat se pri alpskem smučanju, ko nam na smučišču ne gre tako, kot smo pričakovali, soočimo z dejstvom, da smo najverjetneje kupili smuči in čevlje, ki ne ustrezajo našemu znanju. Razočaranje lahko nastane tudi, če nikakor nismo mogli zadovoljivo prevoziti željene proge ali pa se spopasti s snežno podlago ali z vrsto snega, ki je bila na njej.Edina rešitev je seveda napredovanja v smučarskem znanju Zagotovo pa moramo, preden odidemo po znanje vedeti, kako dobro smučanje obvladamo. Kako dobri smučarji smo. Ko se bomo realno umestili, bo veliko lažje nabaviti ustrezno opremo in se vključiti v smučarsko šolo. Zagotovo pa v samo nekaj dneh, ki jih prebijemo na snegu, ne moremo čudežno napredovati. Smučarski napredek se meri v sezonah, ki jih posvetimo čudovitemu belemu športu.Smučanje je za vas novo početje; morda smo imeli nekaj lekcij na povsem nezahtevnem terenu ali smo doslej v življenju na snegu preživeli teden, morda dva, če seštejete vse smučarske dneve. To je malo. Ste se naučili dobro plavati ali igrati tenis v enem dnevu? Dveh tednih? Niste.Za vas so idealne mehkejše smuči in mehkejši čevlji. Morda ste doslej najemali opremo – ko boste imeli svojo, je to velik korak naprej.2 - Še vedno uporabljate za ustavljanje plužni položaj smuči in odkrili ste, kako zavijati v levo in desno. Smučate pri majhnih hitrostih in se lotevate otroških in začetniških prog.3 - Začeli ste povezovati zavoje in z veseljem križarite po položnejših terenih in raziskujete modre proge.4 - Osvojili ste osnove in ste si na »ti« s položnimi pobočji. Na zahtevnejših terenih ste še previdni in še vedno uporabljate pluženje, da upočasnite hitrost.Za stopnje 2-4 bodo najprimernejše mehko do srednje trde smuči, ki omogočajo enostavno zaviranje z večjim nadzorom pri skromnih hitrostih. Takšne smuči in tehnika vam pomagajo graditi boljšo izpeljavo zavojev in slog. Radi ste na urejenih progah, vendar ne odhajate izven njih. Zdaj je treba posvetiti veliko več pozornosti smučarskim čevljem, le-ti so bistveni za napredek v tehniki, bolj kot smuči.5 – Vaša tehnika je vse boljša in le redko uporabljate plužni položaj za lažje zavijanje. Z veseljem smučate na enostavnih rdečih progah in ujeli ste naraven, usklajen ritem zavojev, v katerih uživate..6 – Zdaj že izpopolnjujete tehniko, smučki sta vzporedni, smučate na manj zahtevnih terenih na manj zahtevnih terenih in si upate tudi že na rdeče proge. Uspelo vam je prevoziti tudi večino lažjih črnih prog.7 – Zanesljivo in samozavestno povezujete vzporedne zavoje, na večini pobočij. Lahko se spuščate po strmih in ledenih črnih progah, slog je vse boljši! Morda ste poskusili celo kakšen del s celcem.Za stopnje 5-7 so primerne srednje trde in upogibno čvrstejše smuči, ki nudijo dober oprijem in nadzor pri različnih hitrostih. Takšne smuči vam omogočajo gladko in tehnično sproščeno smučanje na vseh terenih. Morda boste želeli razmisliti o vsegorskih, free-style ali free-ride smučeh; take smučke bodo pomagale, če smučate na urejenih smučiščih, medtem ko sneži. Smučarski čevlji pa so tu že zelo, zelo pomembna zadeva, zdaj počasi že veste, kaj potrebujete. Lahko se odločate glede trdote čevljev, saj ste že precej dobro ugotovili, kaj potrebujete za svoj način vijuganja.8 - Veseli ste smučanja na kateri koli progi, v večini pogojev, morda se boste brez zadržkov odpravili v cel sneg. Smučanje z veliko hitrostjo za vas ni težava in obvladate zarezno tehniko9 - Odpravili se boste na vse, kar ponuja gora, strme ledene proge, izven smučišč in morda celo smuči nadeli na hrbet in se peš povzpeli na vrh, da bi na svežem pobočju zarezali nekaj svežih črt.Za stopnji 8-9 so primerne trše smuči, ki omogočajo dober oprijem in nadzor pri visokih hitrostih. To vam omogoča pokoravanje terena pod seboj, ne da bi vas skrbelo, da se smuči obnašajo nepredvidljivo. Zdaj dobro veste, kaj vse že znate, morda e čas, da se lotite novega izziva. Vedeti bi morali, v katero vrsto smučanja se ukvarjate ali pa se morda lotite novega izziva. Morda vsegorske, free-style ali free-ride smuči; če imate radi globok pršič, boste našli posebne širše smuči za tako smuko. O čevljih pa veste že vse, zdaj se pri njihovi izbiri ne morete več zmotiti. Bržkone si jih že oblikujete po svoji nogi, s pomočjo dobrega oblikovalca čevljev.10 - Ste profesionalec, verjetno učitelj smučanja ali pa redno tekmujete. O smučanju in smučeh veste vse, iščete trde in agresivne modele smuči. Najverjetneje dirkalno smučko, ki bo iz vas iztisnila vse, kar znate – in narobe. Absoluten oprijem pri najvišjih hitrostih.Smučanje je, podobno kot tenis, šport, kjer vse življenje iščete boljšo tehniko. Zelo pomembno je, seveda, da ste telesno dobro pripravljeni, kar pomeni, da ni dovolj, da je vaš edini šport v letu če smučanje – v toplih dneh velja početi še kaj drugega. Saj ni nujno, da zelo veliko, le redno pa naj bo. Če ne dvakrat, pa enkrat na teden. Počasi se nalaga vse, kar počnemo skozi leto, in na smučarijo s lahko dobro pripravimo. Za dobro smučanje pa je potrebno tudi nekaj moči, tudi vzdržljivosti. Zelo pomaga, če sem enkrat v sezoni najamete učitelja, ki vam bo svetoval, kako storiti korak naprej. Tudi zelo dobri smučarji, celo ljudje, ki so včasih učili druge in v mlajših letih tekmovali, gredo za kakšno uro v uk. Tehnika se je razvila, malo pa se tudi pozabi.Učenje je vse. Smučanje pa je iz zavoja v zavoj tako učenje kot ponavljanje. Ne iskanje, pač pa odkrivanje napak in predvsem njihovo odpravljanje. Napak niso kazen, so pot k znanju.