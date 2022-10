Kako izbrati moške tekaške copate

Ja, res je tako. Ko izbiramo moške tekaške čevlje, je najprej dobro vedeti, kako izbrati navadne. Namreč, ko so oboroženi z osnovnim znanjem, je z izbiro onih za tek vse veliko bolj preprosto.

V Poletu smo v zadnjih dvajsetih in kaj letih ogromno pisali, kako izbrati tekaške čevlje. Tokrat se bomo vrnili h koreninam in skušali razložiti, kako pomembna je pravilna obutev nasploh. Potem bo tudi nakup tekaškega čevlja enostavnejši.

Velik del obvladovanja in preprečevanja bolečin v stopalih se lahko zmanjša, če uporabljamo pravilno obutev. In poznamo nekaj stvari, na katere velja biti pozoren ...

Spreminjanje velikosti stopala:

stopala se lahko spremenijo po velikosti in obliki, običajno postanejo širša in daljša.

Rešitev: prosite, da vam izmerijo stopalo – vključno s širino – v trgovini s čevlji, pri čemer upoštevajte, da je lahko eno stopalo nekoliko večje od drugega, zato raje kupite večje obuvalo. Nosite nogavice, ki jih običajno nosite s čevlji, saj bo to vplivalo na prileganje. Preizkusite čevlje proti koncu dneva, ko so stopala največja.

Izbokline na stopalih:

lahko jih povzročijo kladivasti prsti, kurja očesa, kostni izrastki. Čevlji, ki se ne prilegajo pravilno, lahko ta mesta dodatno dražijo, ker drgnejo ali pritiskajo obnje. Neprimerni čevlji, kladivasti prsti in bunkice lahko povzročijo tudi bolečino v podnožju stopala (metatarzalgija).

Rešitev: sprednji del čevlja mora biti prostoren, s pol palca med koncem vašega najdaljšega prsta in koncem čevlja. Nikoli ne kupujte preozkih čevljev. Čevlje lahko na območjih draženja tudi profesionalno raztegnete. Pri metatarzalgiji lahko metatarzalne blazinice pomagajo olajšati udarec na prizadeti sklep, prav tako primerna obutev.

Slaba kakovost in izbor čevljev:

čevlji so lahko dragi in skušnjava je izbrati poceni čevelj, ki se ne prilega dobro ali nudi minimalno podporo. Nošenje starih, obrabljenih čevljev, ki niso več zagotavljali podpore ali oprijema tekalne plasti, je prav tako lahko problem v smislu zdravja in varnosti stopal.

Rešitev: pri nakupu čevlja se odločite za trdno peto, ki ne popušča ob pritisku nanjo, prstni del, ki je pol upogljiv, in čevelj, ki se ne zvija na sredini, ko ga poskušate zasukati.

Vse ostalo, kar se tiče izbire tekaške obutve, smo že večkrat zapisali. Tudi pet ključnih značilnosti čevljev, ki spodbujajo zdravo tekaško gibanje - nekatere zakonitosti so se morda malo spremenile, a bistvo ostaja nespremenjeno:

1) Minimalni padec od pete do prstov (to se nanaša na razliko v debelini med petno blazino in blazino prstov; čevlji s 6 mm ali manj veljajo za minimalne);

2) Nevtralnost. Čevlji ne vsebujejo elementov za nadzor stabilnosti ali gibanja, ki bi motili normalno gibanje stopala;

3) Relativno majhna teža;

4) Širok prstni del. Sprednji del čevlja naj omogoča tekaču, da miga s prsti;

5) Blaženje. Prekomerno blaženje omogoča dodatno gibanje spodnjih okončin in duši občutek položaja sklepa, slabo interpretira dobljeno povratno informacijo (gre za zavestno in podzavestno zaznavo položaje delov lastnega telesa v prostoru), premajhno blaženje pa je lahko neprijetno, če tekač ni navajen teči z minimalnim blazinjenjem.