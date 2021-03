Moški in ženski tekaški copati. Štirje tekaški prafaktorji

Večina ženskih tekaških copatov je le pomanjšan moški copat, pa barva je nežnejša, vendar pa številne blagovne znamke vanje vključujejo rešitve in konstrukcije, specifične za nežnejši spol. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pomembno pri izbiri tekaških copat

Podplat tekaškega copata

Razumevanje pronacije: obstajajo tri vrste: pronacija, supinacija in nevtralna pronacija. FOTO: Jure Eržen

Kopalniški test za tekače

Bolečina v stopalih med tekom?

Približno 70 odstotkov tekačev je tistih s čezmerno pronacijo, zato je to med tekači daleč najpogostejši način pronacije. FOTO: Shutterstock

Z veseljem oznanjamo sijajno vest, da je tekaška sezona odprta. Za izkušene in za tekače na začetku svojega športnega razsvetljenja. Nismo apostoli, a vemo, kako teči in kako izbrati tekaške copate.Beseda evangelij pomeni dobra vest in prav gotovo so dobre vesti vedno dobrodošle, ne samo ob božiču. Vendar evangelij ni katera koli dobra vest. To je posebna dobra vest iz določenega vira o posebni zadevi.In pri nas je podobno: za vas imamo dobro vest. In to ne kakršne koli. Ta vest se glasi, da ni nobene ovire več, da ne bi začeli teči.Saj ne da bi se imeli za apostole, ampak lahko vam pomagamo, da izberete prave tekaške copate.Poletovi testi so najstarejši v državi, tekaške copate testiramo tako rekoč že četrt stoletja. Vsako leto naša ekipa preizkusi nekaj deset parov. Tako je tudi letos.Prepričani smo, da se bo po najhujšem delu epidemije teka lotilo precej novincev, zato smo tokrat sklenili malo več prostora nameniti temu, kako izbrati tekaške copate.Če poenostavimo, se lahko pred nakupom za silo znajdemo že, če se držimo štirih prafaktorjev pri izbiri: to so spol, telesna masa, stabilnost in moč naših gležnjev ter način, kako z nogo pristajamo na podlago.Spol: ženske in moški imamo zelo različna telesa in zato tudi biomehaniko. Razlike so v obliki kolka, imamo pa tudi različno razmerje med maso in višino.Večina ženskih tekaških copatov je le pomanjšan moški copat, pa barva je nežnejša, vendar pa številne blagovne znamke vanje vključujejo rešitve in konstrukcije, specifične za nežnejši spol.Telesna masa: med glavnimi funkcijami tekaškega copata sta blaženje in absorbiranje udarca, ko z nogo pristanemo na podlagi, saj to povzroča stres v sklepih gležnja, kolena in bokov.Težji tekači potrebujejo več blazinjenja in zaščite stopala kot lahki. A tudi tem se lahko zgodi, da se znajdejo v obuvalu, ki je zanje preveč blazinjeno, ne prav stabilno in leno, neodzivno.Stabilnost in moč gležnjev, pa tudi celotnega telesa: vsakič ko tečemo, na telo deluje sila, ki je od 1,5- do dvakrat večja od naše telesne mase.Gleženj je amortizer, naravni sistem za blaženje udarcev v telesu – a kot smo si ljudje različni, so različni tudi gležnji, ki nas nosijo.Pri nekaterih ljudeh so manj stabilni in potrebujejo čevelj, ki je zasnovan tako, da med tekom v obuvalu ohranimo poravnano nogo in tako preprečimo, da bi nogo polagali na podlago v napačnem položaju, tako da bi se gleženj nenaravno zvračal – če bo tako, se bomo zagotovo poškodovali. Vprašanje je le, kdaj ...Gležnji nekaterih tekačev preprosto potrebujejo več podpore kot drugi. Prav podpora gležnjem je ena najbolj zanemarjenih prvin pri teku. Z dolgoročnimi in, kot se reče, vseživljenjskimi posledicami.Kako pristajamo: večina tekačev med tekom najprej pristane na peti, nekateri pa bolj na srednjem ali sprednjem delu stopala.Najboljšega načina ni, vsak to počne tako, kot mu najbolj ustreza. No, če smo se sposobni s pristajanja na peto premakniti nekoliko naprej in nas ob tem nič ne boli, je to v redu. Tako rekoč blažilno: nabijanje pete nas zavira pri teku kot tudi izpostavlja sklepe dodatnemu stresu.Naklon. Ko izbiramo copate, velja posvetiti pozornost padcu pete do prsta; to je razlika v višini, v milimetrih, med peto čevlja in prsti.Tekaški copati imajo padec največkrat od 10 do 12 milimetrov in taki modeli so primerni za ljudi, ki pristajajo bolj na peti. Drugi čevlji imajo padec od pet do osem milimetrov, zato so najboljši za tek, pri katerem pristajamo na srednjem delu stopala. Seveda so na voljo tudi tekaška obuvala z neznatnim padcem ali celo čevlji brez naklona – to je dobro le za tekače, ki tečejo po prstih. Takih pa je zelo malo, razen med vrhunskimi atleti.Kako bomo tekli? Nekateri tekaški modeli so lahki, nežni in živahni in namenjeni hitrosti, drugi so robustnejši, težji in udobni.Kakšen copat si želimo? Bomo tekali za zabavo, resneje vadili ali celo tekmovali? Bomo tekli vsak dan, v počasnem tempu?Ali pa iščemo obutev za tekmovanja in hitre treninge na stadionu ali asfaltu?Podlaga. Tek po asfaltu in tek po makadamu ali v gozdu – to so skoraj različni športi. Vsaka podlaga zahteva zelo različne čevlje. Pri teku po asfaltu, pa tudi tartanu, naj bo poudarek na čim večjem vpijanju udarcev, blaženju.Čevlje za naravne tekaške proge odlikujejo druge značilnosti, kot so oprijem, primerna stabilnost in zaščita pred udarci ter zračnost.Čeprav izdelovalci tekaške obutve tega ne slišijo radi, pa sama vrsta tekaških čevljev še ne zmore zagotovo preprečiti tekaških poškodb. V grobem velja, naj čevlji zagotavljajo v podplatu oporo in blazinjenje ter ojačitev v petnem delu.Trenutno so na velikem pohodu dobro blaženi, na videz skorajda »napihnjeni« čevlji, v katerih naj postavljanje noge ne bi bilo več tako pomembno kot doslej, pa je še vedno pomembno, kako z nogo pristajamo na tla.Kot smo zapisali: običajno najprej pristane peta, sledi stik s sredino stopala in sprostitev stopalnega loka, ko amortiziramo udarec, kar je zelo pomembno, sledi pritisk na sprednji del stopala in tekaški korak se konča s potiskom čez prste v naslednji korak. Čim nežnejši in mehkejši pristanki in lahkoten tekaški korak, ko nekoliko sploščimo stopalni lok, to bo precej zmanjšalo pritisk na stopalo.V sklepih bo nastalo manj stresa, in to vse do kolka – gleženjska kost je namreč povezana s kolčno kostjo.Obstajajo tri vrste srečevanje noge s podlago, in te izraze boste v tekaškem svetu, ko govorimo o obutvi, redno srečevali.Pronacija: ta izraz opisuje, kdaj se stopalni lok ob stiku stopala s podlago izravna in ali povzroči, da se stopalo zvrne na eno ali drugo stran. Čezmerna pronacija povzroči neprijetno zvijanje gležnja in noge in lahko povzroči stresne zlome, bolečine v golenici in druge poškodbe spodnjih okončin. Verjetno smo pronatorji, če so notranji robovi naših čevljev vidno obrabljeni.Supinacija: izraz, ki opisuje visok stopalni lok, ki se ne izravna, se ne sprosti. To je težava, ker pri udarcu noge ob podlago ni blažitve udarca, amortizacije, če se naš stopalni lok ne izravna in noga ne zvije. Čezmerna supinacija lahko povzroči zvine gležnja, tendinitis Ahilove tetive, plantarni fasciitis in sindrom iliotibialnega pasu. Verjetno smo supinatorji, če se sledovi obrabe poznajo na zunanjih robovih tekaškega čevlja.Nevtralni položaj: idealno poravnavanje stopalnega loka se imenuje nevtralni položaj stopala. To zagotavlja veliko amortizacijo ob stiku s podlago in dovolj energije, da se lahko močno potisnemo v naslednji korak.Glede na to, kako je obrabljen podplat čevlja in kje, predvsem na peti, lahko ugotovimo, kam spadamo glede na polaganje nog. Če ponovimo: če je čevelj načet na zunanji strani, smo verjetno supinatorji, če pa je obrabljen na notranji strani, smo verjetno pronatorji.Če smo v dvomih, obstaja kopalniški test, ki ga opravimo doma:•Namočimo boso nogo v vodo in nato stopimo na list papirja ali drugo površino, ki bo pokazala naš odtis.•To storimo z rahlim pritiskom na sprednji del stopala, sicer stojimo normalno.In potem sledi:•Če smo na podlagi pustili odtis večine stopala, smo pronatorji. Priporočena nam je stabilna tekaška obutev.•Če pusti odtis le majhen del našega stopala, smo supinatorji. Najboljša za nas je nevtralna obutev.•Če je odtis nekje med pronacijo in supinacijo, govorimo o nevtralnem polaganju stopala. Idealno, saj lahko nosimo kar koli, kar nam ustreza, najboljše pa bo nevtralno.Kar nekaj novih stvari smo izvedeli. Prav. Hvala. In kaj naj storimo zdaj?Pronacija se nanaša na način, kako se noga zavije navznoter, ko udari ob tla. Torej kako telo porazdeli vpliv in je naravni del cikla hoje. Razumevanje vrste pronacije je pomembno za izbiro prave vrste tekaškega copata in nam na koncu lahko pomaga, da se izognemo poškodbam.Razumevanje pronacije: obstajajo tri vrste: pronacija, supinacija in nevtralna pronacija.Če smo pronatorji. Izogibajmo se čevljem s pretiranim blazinjenjem, saj takim modelom primanjkuje stabilnosti in nadzora nad gibanjem.Približno 70 odstotkov tekačev je tistih s čezmerno pronacijo, zato je to med tekači daleč najpogostejši način pronacije. Ko je podplat v stiku s podlago, se pretirano zvrne navznoter in teža se prenese na notranji rob, namesto da bi bila pod sredino noge. Običajno to opazimo pri tekačih z nizkim stopalnim lokom ali ravnimi nogami.Če so tekaški čevlji mehki kot perje, ne nudijo opore ali pa so pretirano živahni, in nikakor niso dobra izbira za pronatorje. Potrebovali bomo čevlje s trdnim vmesnim podplatom (spodnji del copata brez gume nad podplatom) in zasnovo, ki omogoča nadzor nad pronacijo. Nekateri strokovnjaki priporočajo hudim pronatorjem tudi vložke v copate, take, ki podpirajo podplat po vsej dolžini. Čeprav jih je mogoče najti na spletu, se o primernih posvetujmo s strokovnjakom. Podiatri so tisti zdravniki, ki so specialisti za stopala.Priporočen čevelj za pronatorje je tak, ki ponuja stabilnost. Torej iz skupine stabilnih copat.Supinatorji in posamezniki z visokimi stopalnimi loki naj obujejo dobro blažene čevljev, ki pa stopalu ne omejujejo gibanja. Če imamo visok stopalni lok in smo supinatorji, noga ne absorbira dovolj dobro udarcev, preveč stabilnosti in nadzora v čevlju pa bo blaženje udarcev še zmanjšalo.Zunanja stran stopala namreč udari ob tla običajno z malo ali nič gibanja navznoter, kar povzroči moteč učinek in velik prenos šoka skozi spodnji del noge. Običajno to opazimo pri tekačih z visokim stopalnim lokom.Za supinatorje svetujejo nevtralen tekaški čevelj. Skupina nevtralne tekaške obutve, torej.Nevtralni položaj stopala. Nosimo lahko vse vrste tekaških copat, v katerih se počutimo udobno. Naš korak je učinkovit, z zdravo podporo stopalnega loka in primernim blaženjem udarcev. Nevtralna pronacija pomeni, da noga, ko pristane na zunanjem robu stopala in se nato nadzorovano zapelje navznoter, enakomerno porazdeli težo in pomaga absorbirati šok. Pri odrivanju je porazdelitev pritiska s sprednje strani stopala enakomerna.Priporočen čevelj? Predvsem nevtralen.* * *Če nas med tekom bolijo stopala, se pogovorimo s svojim zdravnikom, ki pa se mora nujno razumeti na šport, še najbolje je, če je tekač, ali se posvetujmo s podiatrom. Z bolečinami v stopalu bomo le težko ostali motivirani za vadbo.In dober zdravnik, ki pozna pomen zdravega življenjskega sloga in je navdušen nad gibanjem, nam lahko najbolje pomaga. Tak, ki ni iz tega opisa, pa težje.