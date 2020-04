Kako naj začnem teči

Začnite teči tako, da se dobro počutite vse dokler ne začutite utrujenosti

Upočasnite in začnite z živahno hojo

Med tekom in hojo se ne ustavljate, da bi se nadihali, veliko bolje za vašo vzdržljivost bo, da je vaš srčni utrip ves čas nekoliko višji, torej se morate ves čas gibati. FOTO: Shutterstock

Ko boste začutili, da lahko spet tečete, stecite

»Velikokrat po pol ure«

Ne začnite tekaškega dela vadbe prehitro in da potem upočasnite takoj, ko ste malo utrujeni. FOTO: Shutterstock

Ne, da vas nagovarjamo, da morate nujno ven med ljudi, tecite sami ali s kom iz istega gospodinjstva. Težki časi so za nas rekreativce, a moramo zdržati, preživeti to moro.Ne glede na to, ali se prvič v življenju odločate za tek ali pa se vračate po daljši prekinitvi ali po poškodbi, v vseh primerih je najboljši način, da (spet) postanete tekač in čim prej naberete potrebno kilometražo to, da začnete s kombinacijo teka in hoje.Preprosto je: ko nadenete tekaška oblačila, copate , kapo, uro inv se , kar potrebujete (ali pa niti ne), potem najprej mirno poglejte na plano in storite takole.Kdaj vas bo obiskala utrujenost, to je pri vsakem človeku različno, zato tecite, dokler na začutite utrujenosti, in ne vztrajajte do izčrpanosti. Tečete lahko pet ali petnajst minut, vse je odvisno od vaše telesne pripravljenosti.Ne pozabite, če bo vaš trening sestavljen iz teka in ne iz hoje, potem dlje ko boste zmogli teči v prvih tednih (namesto hoje), prej boste postali tekač. Ja, ni lahka, vemo… Spočetka se sploh ne ozirajte na to, kako dobro ali kako ubogo tečete, kakšna je vaša tehnika. Najpomembneje je, da stopite na plano in preprosto – stečete.Med tekom in hojo se ne ustavljate, da bi se nadihali, veliko bolje za vašo vzdržljivost bo, da je vaš srčni utrip ves čas nekoliko višji, torej se morate ves čas gibati. Koliko časa hodite, tako kot to, koliko časa tečete, je različno, odvisno predvsem od vaše pripravljenosti. Morda boste hodili le minutko ali dve, morda pa celo dlje, kot ste tekli. No, hoja naj bo živahna in ne le skoraj neopazno premikanje stopal…Torej, ne počivajte med tekom in hojo. Ko pridete k sebi, pospešite hojo in začnite teči.Naj vas ne skrbi razmerje med hojo in tekom, skoncentrirajte se na skupen čas vadbe. Začnite s 15 do tridesetimi minutami na dan, v štirih dneh prvega tedna, in si vzemite tri dni prosto, vendar ne v kosu! To je tudi dobra samoobramba pred tem, da se morda sploh ne bi vrnili k teku. Če se vam zdi pol ure veliko, se spomnite, da je maraton dog 42 kilometrov in da ga boste morda nekoč končali nekje v času med tremi in petimi urami. Se pravi v času »velikokrat po pol ure.«Ko vadite, ko tečete, naj bo vaš tempo enakomeren. Ne začnite tekaškega dela vadbe prehitro in da potem upočasnite takoj, ko ste malo utrujeni. Morda je dobro pomisliti, da se v resnici pripravljate na dirko, na maraton, in ključ do uspeha na najdaljši progi je vztrajnost, ne glede na to, kako dobro ali slabo se počutimo.Lepota načina izmenjavanja teka in hoje je, da je lahko nekaj prvih treningov kar dolgih, recimo 20, 30 minut, ne da bi pri tem peklensko trpeli. Če začenjate tako, da tečete in ne hodite, bo vaš prvi tek najbrž dolg deset minut, razen če ste tekaški talent brez primere.Prvi trening vaše vadbe je vaše tekaško poročno potovanje. Ne komplicirajte, le pojdite in počnite tisto, kar se vam pač da. V nekaj naslednjih tednih zelo počasi povečujte čas, ki ga namenjajte tekaškemu delu vadbe, hoje naj bo manj; no, zelo previdno pa povečujte tudi hitrost.Tako so zapisali www.dummies.com, kjer bi bil lahko naslov zapisa Tek za telebane, a bi to ne bilo prav, zato je Kako naj začnem teči (Tek za začetnike) boljši in prijaznejši naslov. Vsebina pod naslovom pa lahko ostane ista.Itak pa moraš biti malo teleban, da stečeš.