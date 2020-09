FOTO:Kako so trenerji v avtu spremljali Pogijev superkronometer

Kolo za kronometer proti običajni specialki Preberite še:

Dvajseta etapa dirke po Franciji ni bila samo najbolj zanimiva na letošnji dirki, mnogi pravijo, da je bila to najbolj napeta izvedba od leta 1989. Spomnimo se, spomini so še čisto sveži,je do te etape za, zaostajal za 57 sekund, po etapi pa je bil 59 sekund pred njim. Roglič je za njim zaostal za 1:56 in zasedel peto mesto. Drugo mesto v etapi je osvojil Nizozemec(Jumbo Visma), ki je ua Pogačarjem zaostal 1:21, tretji je bil Avstralec(Trek Segafredo) z istim časom kot Dumoulin, četrti pa Nizozemec(Jumbo Visma), ki je zaostal za 1:31.Kronometer v 20. etapi od Lura do La Planche des Belles Filles je bil dolg 36,2 kilometra in ga uvrščamo med gorske različice, saj je zadnjih 5,9 kilometra klanec s povprečnim 8,5-odstotnim naklonom. Kolesarji ta klanec poznajo, svojo premiero na Touru je imel leta 2012, dve leti kasneje, leta 2017 in lansko leto. Tega klanca se kolesarji bojijo, ne marajo ga, tudi zato, ker ravno proti cilju pokaže svoje zobe z 20-odstotno strmino.Prvih 15 kilometrov kronometra je bolj ali manj ravninskih, potem gre vseskozi navzgor, pred zadnjim klancem je še Col de la Chevestraye na 25. kilometru, teren je ravno tak, da kolesar ne ve, ali bi pritiskal do konca ali bi nekaj privarčeval za konec.ni taktiziral niti ene minute, niti enega metra, vseskozi je šel na vso moč. Pod klancem je menjal kolo, hitrejšo kronometrco je zamenjal za super lahko specialko, da je lahko še hitreje poganjal proti vrhu. Kako je bilo to videti iz avta moštva UAE Team Emirates, si oglejte v posnetku. Na zadnjem sedežu sedi tudi