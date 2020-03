Kako športniki preživljajo dneve v karanteni 2. del

Hrana je zelo pomembna, saj pomeni dobro podporo organizmu in je lahko zdravilo za človeka. FOTO: Shutterstock

No, Ostani Doma za nekaj tednov zame to vsekakor ne bo ovira, prej dobrodošla sprememba.

je maratonec, državni prvak in olimpijec, v zadnjem letu je navduševal z vrhunskimi članki o teku tudi v Poletu. In vrnil tek na velika vrata v Novo mesto, kot odličen organizator. Ob tem je tudi mentor in trener drugih tekačev, se pravi, da gradi prihodnost teka na Dolenjskem. Ob tem je tudi pozdravil poškodbe in se začel vse bolj približevati občutkom, ki jih je nekoč že imel… Prosili smo ga, če nam pove, kako je zdaj, v teh nenavadnih pogojih, z njegovim športom. Takoj se je odzval in nam napisal tole:»Težko je sprejeti, da so vsa tekmovanja odpovedana. Zadnje štiri mesece sem vse popolnoma posvetil treningu in vrnitvi na tekaško sceno. Delal sem res zavzeto. Pretekel sem vso zimo, vsa mrzla jutra in večere v temi, z lučko, bil sem tudi na enomesečnih pripravah v Keniji. Prišel sem na obremenitve, ki sem jih dosegal včasih. Končno sem bil zadovoljen s svojim treningom in s tem kako funkcionirata moji operirani nogi tin kako se na napore odziva moje telo.Koronavirusa najprej nisem jemal preveč resno, mislil sem, da se bo razširil le po Kitajski in Italiji, a razširil se je po vsem svetu, po vseh kontinentih. Odpovedali so skoraj vsa športna tekmovanja ter vse spomladanske maratone. Tudi moj dunajski maraton in berlinsko polovičko, kjer sem želel teči zelo hitro.Začel sem bolj paziti nase. V vsakem primeru smo vzdržljivostni športniki zelo dojemljivi za prehlade in viroze, zato smo se navajeni paziti. Predvsem so pomembna skrb za svoje zdravje in dobro počutje. Spanec in zadosten počitek sta tu na prvem mestu, takoj za tem pa zdrava in raznovrstna prehrana.Hrana je zelo pomembna, saj pomeni dobro podporo organizmu in je lahko zdravilo za človeka. Sveže nabran domač regrat in domača solata z malo česna sta moja aduta, ki me krepita. Če tu dodamo še dovolj (ne premalo ne preveč) gibanja ter odsotnost stresa lahko govorimo o pogojih za rast, katere športniki potrebujemo za dober trening. Vreme je v zadnjem času zelo lepo in sonca je na pretek če ujamete najlepše dele dneva.Nabiranje vitamina D s sončnimi žarki je tisto, kar vas bo okrepilo, saj vitamin D sodeluje pri vseh procesih v organizmu. Sam najbolje tečem, če tečem dovolj po soncu. Moja zadnja dva tedna sta bila kar ubijalska. Po planu, seveda. Zakaj sem se ga držal ne vem. Najbrž v sebi še vedno upam, da se ta epidemija poleže in da kljub temu v maju organizirajo kakšen maraton. Ta teden je regeneracijski in sklenil sem, da malo spustim zadeve in se prilagodim situaciji.Moji treningi večinoma potekajo na zraku, stran od množice ljudi. Veliko tečem tudi v gozdu in v naravi. To me sprošča. Stadion je zaprt, zato veliko treningov naredim v naravi, tudi tiste najtežje. Tako na primer delam ponavljalne teke v klanec v naravi, fartleke, intervale pa kar na cesti oziroma kolesarski poti. Mika me, da bi spet naredil 11-km dolg kontrolni tek v klanec na Trdinov vrh, z 10% naklonom.Poskušal bom tudi prilagoditi trening. Namreč, velika količina treningov slabi moj imunski sistem in dovzeten sem za okužbe, zato bom malenkost zmanjšal količino po resnejših treningih pa bom skušal takoj počivati in se poskušal izogibati stikom z drugimi. Živimo na vasi izven Novega mesta in moja družina je kar izolirana, zato je možnost okužbe manjša.Je pa ta čas res priložnost, da se posvetimo svojim družinam in z njimi zaživimo pravo družinsko življenje. Bodisi v okviru naših domov ali v naravi znotraj družinskega kroga. Končno imamo čas za svoje otroke, knjige, žene…«