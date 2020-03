Kako športniki preživljajo dneve v karanteni

Andreja Mali: Joga mi bo pomagala ohraniti mirnost.

Zagotovo bom skrbela za dnevno športno aktivnost in za zdrav način življenja. FOTO: Matej Družnik

slovenska smučarska tekačica in biatlonka, je bila dolga leta eden bolj prepoznavnih ženskih obrazov ženskega slovenskega vrhunskega športa. Barve slovenske države je zastopala na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 v Salt Lake Cityju, 2006. v Torinu in leta 2010 v Vancouvru. Bila je tudi odlična gorska kolesarka. V vrhunskem športu vse do 37. leta.Danes je trenerka, ima ogromno izkušenj, saj je bila tako smučarska tekačica kot biatlonka in kolesarka, delala je z mnogimi trenerji in spoznala veliko vadbenih pristopov; zdi se, da je iz vsega uspela pobrati najboljše in da jo poleg ogromno znanja, ki ga nenehno dograjuje in je vedno v iskanju najnovejših dognanj športne znanosti, na njeni novi poti vodi tudi zdrava športna in splošna pamet. To prenaša na mlade biatlonke.No, še vedno je predana gibanju tudi glede svojega lastnega udejstvovanja, tu se ni nič spremenilo. Nekoč je dejala, da je vedno rada trenirala, ni pa vedno rada tekmovala.Kaj počne, bolje, kaj bo počela zdaj v teh posebnih časih? Pravkar se je vrnila s Finske in je bila takoj pripravljena posredovati svojo izkušnjo ostalim.»Zagotovo bom skrbela za dnevno športno aktivnost in za zdrav način življenja. Moja vadba doma je videti tako, da se najprej ogrejem s pospravljanjem stanovanja, nato pa še 20 do 30 minut delam vaje za moč. Na sprehode in tek bom hodila na neobljudene gozdne poti. Malo večkrat se bom spravila delat jogo, ki mi bo pomagala ohranjati mirnost, kar je v trenutni situaciji bolj pomembno kot dnevno tekmovanje samim s seboj (in drugimi).Še naprej bom skrbela za zdravo prehranjevanje, ki pa ga bom prilagodila zmanjšani športni aktivnosti.«