FOTO:Kako uteči dopinški kontroli

Dopolnila so običajno razvrščena v štiri različne kategorije: dodatki A, B, C in D. Foto: Shutterstock

Kaj pravijo Švicarji?

Res je, da je zdravje v naših rokah, zanj smo odgovorni sami, nevednost je naša težava in nikogar ne moremo kriviti, če posežemo po nepotrebnih ali celo nevarnih stvareh. Foto: Shutterstock

Skupina A – res je

Skupina B – morda pomaga, a ni dovolj dokazov

Skupini C in D – bežite stran!

Na primer v kolostrum: čeprav v športu na splošno ni prepovedan, ni jasno, ali lahko njegove sestavine sprožijo pozitiven dopinški test za prepovedane snovi. Foto: Shutterstock

Priporočilo

Na že tako velikem trgu tovrstnih izdelkov se vsako leto pojavijo novi in novi dodatki ali prehranska dopolnila. Zaradi tega je izjemno težko vzdrževati pregled ali celo oceniti dodatke, katerih ocene temeljijo na dokazih. Pri nas, v Sloveniji, imamo dvojno, morda celo težavo: prvič, zelo malo je prehranskih dodatkov in prehranskih dopolnil, ki so na voljo športnikom , za katere bi lahko dali »roko v ogenj«, da je vsebina prav taka, kot piše v deklaraciji.Obstajajo kar resni pomisleki, da je mnogo stvari v resnici drugačnih, kot mislimo, da so, in včasih je še huje. Ne le, da gre za neskladnost in da dodatki ali dopolnila ne bodo prinesli tistega, kar mislimo, da naj bi nam, pač pa so ti dodatki lahko zdravju škodljivi. Tudi v specializiranih trgovinah nam robo včasih prodajajo ljudje, ki prodajajo besede, ne pa vsebine. In so pri tem zelo uspešni.Naslednja težav je, da v naši državi kot gobe po dežju vznikajo prehranski svetovalci, lahko tudi z dokazili o usposobljenosti, katerih znanje je v najboljšem primeru pomanjkljivo, včasih zastarelo, prevečkrat pa napaberkovano z vseh vetrov svetovnega spleta. Ko prehranski svetovalci, nutricionisti, začnejo še priporočati določene izdelke, stvari postanejo vprašljive. To je kombinacija, katere bi se sam ne želel izkusiti – so pa vanjo v Sloveniji ujeti že tisoči.Tretja težava pa so guruji, ki ponujajo popolne postave in kemijo, s katero jih dosežete, po spletu. Nihče ne ve, kakšno je njihovo strokovno znanje, katero polo so končali, tega skorajda ni mogoče preveriti, tehnično zelo kakovostno predstavljene svetovalnice na spletu pa vsak dan privabljajo nove in nove všečkarje – kar stisne me, ko med všečkarji najdem svoje športno izobražene prijatelje, celo trenerje, ki nasedajo privlačni embalaži, v kateri ni nič, tovrstnemu šarlatanstvu.Ni dobro.Nekoliko severneje od nas so zadeve bolje urejene, pa še vedno ne povsem, zato je zelo zanimiv zapis, k ga rekreativnim športnikom pošiljajo iz Švicarskega društva za športno prehrano, izpod peresaGospodična ima doktorat, je fiziologinja in strokovnjakinj za športno prehrano, strastna tekačica in ljubiteljica športaV prevodu to pomeni, da je tekla na 800 in 1500 metov, na švicarskih prvenstvih je osvojila 30 odličij na srednjih razdaljah in v krosu, zdaj vozi še gorsko kolo.Vsa pojasnila, ki jih predstavljajosmo pri nas vže velikokrat in celo podrobneje, strokovneje predstavili, saj je našamednarodno priznana specialistka za to področje ; a dejstvo je, da se trg prehranskih dodatkov in dopolnil zelo širi, tudi zato, ker vedno več rekreativcev posega po njih. In ljudje vedno manj berejo, vsaj relevantnih člankov ne.Res je, da je zdravje v naših rokah, zanj smo odgovorni sami, nevednost je naša težava in nikogar ne moremo kriviti, če posežemo po nepotrebnih ali celo nevarnih stvareh.Omenili smo že zgodbo rekreativca, ki je posegal po topilcih maščob, končal pa s hudimi težavami na srcu.Zato je dobro nekatere stvari vedeti.Ni vse, kar se sveti, bi lahko parafrazirali reklamo o tem, kdo je izumil znane bombončke, Finci ali Švicarji. Dopolnila je treba uporabljati preudarno in preudarno. Najbolje je, da se o tem pogovorite s strokovnjakom (priporočamo, da ima zdravniško izobrazbo, ali pa dokaze o usposobljenosti na fakulteti!) in jih prilagodite svojim individualnim potrebam, saj naj bi dodatki izboljšali in ne nadomestili vaše osnovne prehrane.Dopolnila so običajno razvrščena v štiri različne kategorije: dodatki A, B, C in D. Razvrstitev upošteva sestavine dodatkov, mehanizme njihovega delovanja in njihov vpliv na zdravje in športno sposobnost.i priporočajo uporabo dodatkov, ki so podprti z dokazi, ki temeljijo na strokovni (in ne internetni) literaturi in ki lahko v določenih situacijah pozitivno vplivajo na našo telesno, športno uspešnost ali okrevanje.»Dodatek« je tisti dodatek, ki je v določenih športnih situacijah popolnoma upravičen in je podprt z dobrimi znanstvenimi dokazi. Čeprav je uporaba »dodatkov B« lahko absolutno smiselna, znanstvenih dokazov, ki bi to v popolnosti potrjevalo, še ni dovolj.»C dopolnila« imajo v športu majhno ali pa jih sploh nimajo uporabne vrednosti, zato njihova uporaba ni priporočljiva.Kategorija »D dopolnila« pa vsebujejo snovi, katerih uporaba je v športu prepovedana s strani Svetovne proti dopinške agencije (WADA), ali pa gre za tiste snovi, pri katerih obstaja zelo velika nevarnost, da bi bile okužene s prepovedanimi substancami.V to kategorijo spadajo najbolj znana športna živila kot so športne pijače, geli, energijske ploščice, izdelki za nadomestitev obrokov, pa tudi izdelki za regeneracijo. V preteklosti je bilo za vse dokazano, da lahko njihova uporaba med obremenitvijo ohrani delovanje telesa ali ga celo izboljša.Športniki lahko uživajo tudi medicinska dopolnila, kot so probiotiki, dodatki železa, kalcij, vitamin D in več-vitaminske pripravke. Še posebej, kadar obstajajo simptomi pomanjkanja ali če mora športnik pozdraviti akutno bolezen prebavil.Drugi dodatki v tej kategoriji so opisani kot dodatki k uspešnosti in v nekaterih športih s specifičnimi profili zahtev (npr. trajanje in intenzivnost obremenitve, proizvodnja mlečne kisline ali športnikova sposobnost koncentracije) in kažejo izboljšanje učinkovitosti v primerjavi s placebom. Ti dodatki so beta-alanin, bikarbonat, kofein in kreatin.V to skupino je razvrščenih več dodatkov, ki bi se lahko uporabljali v športu, vendar še niso bili dovolj preizkušeni. Zato jih je treba uporabljati in nadzorovati njihovo delovanje le pod vodstvom specialista. Dodatki, ki jihtrenutno uvrščajo v skupino B so karnitin, glukozamin, sok pese in HMB (v zadnjih letih priljubljen HMB oziro je metabolit levcina, aminokisline).Dodatkom C in D se je treba izogibati. Ne le, ker ni nobenih znanstvenih dokazov, da koristijo, pač pa tudi zato, ker obstaja povečana nevarnost, da bi bili lahko okuženi s prepovedanimi snovmi. Na primer v kolostrum: čeprav v športu na splošno ni prepovedan, ni jasno, ali lahko njegove sestavine sprožijo pozitiven dopinški test za prepovedane snovi. Dopolnila v teh kategorijah so tabu za vse športnike!Na splošno je priporočljivo, da se o kakršnih koli dopolnilih, bodisi medicinsko ali športno indiciranih, pogovorite s strokovnjakom za športno prehrano. Poleg tega bi bilo treba vsako dopolnilo prilagoditi profilom naših potreb v športu, tako da lahko dopolnjevanje učinkovito izvajate. Če govorimo o mladih športnikih ali športnikih, ki še niso uresničili svojega polnega potenciala s pomočjo dosedanjih dražljajev za trening, se pravi, ki še niso iztisnili vsega iz svoje vadbe, pa na splošno ni priporočljivo posegati po dodatkih.Če lahko dodamo še nekaj iz, ko so se z vrhunskimi trenerji pogovarjali o tanki črti, ki loči čist šport od tistega, kjer je prisotna kemija in z njo tveganja: »Najprej moraš bi res dober z navadnim treningom, in ko kot tak prideš ob bok najboljših, šele takrat je čas, da začneš razmišljati o čem drugem.«