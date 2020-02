Kako v svoje življenje vključiti več gibanja?

Omislite si pametno uro, ki deluje kot elektronski osebni trener in vas dnevno motivira za aktivnejše življenje!Ni enostavno, vemo. Kup papirjev v pisarni, ki nas za jutranjo dobrodošlico pozdravijo v nov delovni dan, kar je že samo po sebi velik napor, potem pa še vsa dnevna opravila, kot so skrb za otroke, za čistočo doma, za vrt in po možnosti je treba še v banko, na pošto, k zobozdravniku … Povsem razumljivo je, da ob koncu takšnega napornega dne sanjamo o okusni hrani ter o novem delu najljubše nanizanke. Žal pa nas takšno vedenje popelje v še bolj neaktivno stanje; v stanje, kjer je. To je pač davek, ki ga terja sodobno hitro življenje, kar pa nikakor ne pomeni, da ga moramo plačati.Preverite, kako – vaše telo vam bo nadvse hvaležno!Pametna ura bo postala vaš osebni športni motivator!Hoja je sicer najmanj zahtevna oblika telesne aktivnosti, vseeno pa omogoči porabljanje maščob, zato je že kratek sprehod dnevno blagodejen za vaše zdravje. Za, kar bo skrbno beležila vaša pametna ura, hkrati pa vas tuditer vas motivirala za akcijo! Sčasoma lahko sin greste v bližnjo trgovino raje peš, na delo s kolesom, prijateljico pa namesto na kavo povabite na sprehod po bližnjem parku. Morda ste mnenja, da tudi pametni telefon zazna tovrstno gibanje, vendar telefona nimamo ves čas ob sebi, tako kot imamo pametno uro. Le-ta zazna različne tipe aktivnosti, kot na primer potiskanje vozička.“Za pravo telesno aktivnost potrebujem osebnega trenerja, saj sam nisem dovolj motiviran,” so besede mnogih in izražajo željo po večji športni pripravljenosti. Zahvaljujoč sodobni tehnologiji si lahko dandanes vsak omislivam bo nudila dodatno spodbudo inoziroma pri katerikoli športni aktivnosti. Ker je ves čas na vaši roki, vas bo spremljala pri vsakem treningu in vas spodbujala, da boste dosegali boljše rezultate. Tekaške ure so vse bolj priljubljen športni dodatek, saj spremljajo številne funkcije vašega telesa, kot je vaš, kar lahko celo pomaga pri zgodnjem odkrivanju nepravilnosti v delovanju srca.Izmerite svoj tempo na kilometer in dnevno izboljšajte rezultate.Vse bolj pogosto slišimo od poslovnežev, ki skoraj cel dan preživijo v pisarni, da imajo preprosto dovolj sedenja, zato so si omislili “stoječo mizo”. Če delate več kot devet ur na dan, lahko vse to sedenje vpliva na vaše telo. Dokazano je, da, hkrati pa odlično vpliva tudi na vašo telesno držo.Če se na delo vozite v drug kraj in kolesarjenje ni ena izmed možnosti prevoza, potem nekajkrat na teden (ali mesec)Ta dodaten kilometer je odličen način za vnos več gibanja v vsak dan, hkrati pa vas bo jutranja hoja napolnilain v pisarno boste prišli nasmejani in pripravljeni na tisti kup papirjev, ki se vam smehlja s pisalne mize. Nasmehnite se mu nazaj, saj zmorete to!Postopoma boste vzljubili gibanje.Živeli boste bolj zdravo in daljše življenje,, opazili bostein... To so le nekateri rezultati, ki jih lahko dosežete z gibanjem vsak dan, da pa boste premagali tudi tiste lenobne dni, ko potrebujete malo vzpodbude, pa si omislite, za katero boste še kako hvaležni. Preverite široko izbiro v Hervisovih prodajalnah!