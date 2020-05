Kakovost, ki prihaja iz lokalnih podjetij

FOTO: Proalp

zgodbo o lokalni ekonomiji lepo zaokroži Matej Slapar in doda, da so v Proalpu zelo ponosni na osemstoletno tržiško čevljarsko tradicijo in lep gorski svet, ki jih obdaja in v katerem vsakodnevno testirajo svojo pohodno in bosonogo obutev. »Pri nas smo močno vpeti v lokalno okolje in se nam zdi zelo pomembno, kako funkcionira naša okolica. Ni nam vseeno, kje kupujemo material, zato vse sestavne dele za Proalpovo obutev pridobimo iz čim bližje regije; seveda ne gre vse iz Slovenije, v to je močno vključena tudi Italija, ki slovi po najboljših čevljarskih komponentah in kjer imamo z vsemi lastniki podjetij tudi dober osebni stik in so naši prijatelji. Ti materiali izpolnjujejo ostre evropske kriterije in so jih izdelali ljudje, ki niso bili izkoriščani. Pomembna se mi zdi komponenta transporta, ki je pri nas v radiju največ 350 km,«lepo zaokroži Matej Slapar in doda, da so v Proalpu zelo ponosni na osemstoletno tržiško čevljarsko tradicijo in lep gorski svet, ki jih obdaja in v katerem vsakodnevno testirajo svojo pohodno in bosonogo obutev.

»Pri Proalpu smo skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki ugotovili, da je najbolj kvaren penast podplat, pri katerem se sile pri hoji nepravilno izgubljajo pri ugrezanju v material, zaradi česar nepravilno obremenjujemo stopalo,« pravi Matej Slapar. Poleg kakovostnih zgornjih delov čevljev imajo tudi podplati izreden pomen. Materiali za podplate vseh vrst čevljev morajo biti kljub prožnosti dovolj čvrsti, da se ne posedajo. Posebno prije pomembna torzijska stabilnost, kar nam daje dovolj varnosti tudi pri hoji po pobočju in skalnem terenu.»Pri Proalpu smo skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki ugotovili, da je najbolj kvaren penast podplat, pri katerem se sile pri hoji nepravilno izgubljajo pri ugrezanju v material, zaradi česar nepravilno obremenjujemo stopalo,« pravi Matej Slapar.

V Proalpu imajo filozofijo, da kupcem svoje čevlje predstavijo sami in jim svetujejo glede izbire in pravilnega nošenja, zato imajo tri lastne prodajalne, v Kranju, Celju in Ljubljani, dobro pa je zaživela tudi spletna prodaja.

V času karantene so se okrepile pobude za kupovanje lokalno pridelane hrane. Zdravje ljudi, varovanje okolja in samopreskrba so vrednote, ki jih negujemo s podporo domačih proizvajalcev, in to večinoma ne velja le za področje prehrane, temveč za vrsto izdelkov, ki jih potrebujemo v vsakodnevnem življenju: oblačila, obutev, pohištvo in še marsikaj.Potrošniki kupujemo tiste izdelke lokalnih proizvajalcev, ki so nam všeč, so cenovno dostopni in nas prepričajo ob vsej svetovni ponudbi, ki nam je na voljo. Lokalni ponudniki pa imajo na drugi strani poleg izdelka tudi znanje in izkušnje o njegovi izdelavi, uporabljenih materialih, svetujejo nam glede uporabe, zagotavljajo servis in omogočajo izdelavo po meri. Neposreden in personaliziran stik med potrošnikom in izdelovalcem je dodana vrednost lokalne ekonomije. Z ohranjanjem in krepitvijo lokalne ekonomije se v družbi ohranjajo znanja in veščine izdelovanja izdelkov.Za zdravje ljudi in ohranjanje okolja so bistvenega pomena materiali, iz katerih so končni izdelki narejeni. Evropski standardi kakovosti, domača delovna sila in neobremenjevanje okolja zaradi transportnih poti so tudi prednosti lokalnih proizvajalcev. Med njimi je podjetje Proalp , ki izdeluje pohodno bosonogo in športno-elegantno obutev ; direktor Matej Slapar pravi, da »smo v podjetju ponosni na to, da smo ohranili evropske kakovostne materiale , ki smo jih pridobili, in prišli na visoko raven, kar se tiče ekologije in zdravja. Na našem trgu je veliko nekakovostnih materialov, cene pa so zelo različne in zmedejo kupce. Kakovostni materiali in izdelava imajo pri obutvi v vsakem primeru svojo ceno, kupec pa vidi končno ceno, ne pa tudi razmerja med trgovskimi maržami in stroški izdelave. V tem času se bo mogoče našel čas za premislek o nujnosti ohranitve izdelave določenih dobrin v Evropi, čemur bi lahko rekli kar samooskrba.«Za Proalpove čevlje se uporabljajo večinoma preizkušeni italijanski materiali iz podjetij z območja Vicenze in Trevisa, veliko sestavnih delov pa je tudi slovenskega izvora: večina podplatov, vložki, ojačila in še kaj.1.– osnovno udobnost da čevlju seveda dovolj prostorna oblika, material, iz katerega je narejen, pa omogoča raztegljivost čevljev glede na potrebe naših nog. Najboljšo raztegljivost ob ohranitvi mehkobe in čvrstosti ima kakovostno naravno usnje, obstajajo pa tudi nekatere zelo dobre umetne imitacije usnja, ki pa so tudi v primerjavi z njim cenovno v visokem rangu.2.– čevlji naj po tem, ko jih veliko nosimo in uhodimo, obdržijo optimalno obliko in strukturo.3.– izločanje vlage skozi kožo stopal je naraven in zdrav proces, neugodno pa je, če se ta vlaga zadržuje v čevljih ob nogah. Zračni čevlji omogočajo prehajanje vlage skozi materiale stran od naših nog.To zmožnost ima usnje, saj zadrži vodo (maščeno vodoodbojno usnje) in ima tako strukturo vlaken, da skozenj prehajata zrak in vlaga. Pri neusnjenih čevljih se mu je s podobno strukturo vlaken dobro približala kakovostna mikrofibra. Zračnost je tudi eden od glavnih atributov flex šivane izdelave obutve , ki je v svetu redkost, pri Proalpu pa jo veliko uporabljajo.4.– v hladnejših obdobjih želimo, da čevlji ustvarijo prijetno toplo klimo, in ko je vroče, se noge v njih ne pregrevajo. Te lastnosti čevljev so povezane s temperaturno izolativnostjo materiala, iz katerega so narejene. Temperaturno najbolje izolativni so naslednji materiali: usnje, volna, konopljina preja, juta, pluta.5.je lastnost čevljev, ki jo potrebujemo na zelo mokrem terenu, da naša stopala ostanejo suha. Ker zmanjšuje oziroma izniči zračnost čevljev, škodljivo deluje na izločanje znoja v suhem vremenu. V podjetju Proalp zato ne promovirajo splošne vsakodnevne uporabe čevljev z vodoodporno membrano, saj kakovostni materiali, ki jih uporabljajo, zadržijo vlago za nekaj ur; vodoodporni čevlji so namreč primerni le za uporabo v zelo mokrih razmerah.6.– ko rečemo, da so čevlji trpežni, mislimo na to, da jih lahko dolgo nosimo, ne da bi se nam uničili. Kakovostni čevlji zdržijo veliko dlje in jih je tudi vredno popraviti oziroma obnoviti; s tem se zmanjšuje nepotrebno čezmerno kupovanje nekakovostnih, okoljsko spornih izdelkov.