FOTO:Kam na smučanje v nekdanji skupni državi  

Hrvaška ima vedno več smučišč

Platak ima 3 naprave in 7 km prog, je najvišje ležeče hrvaško smučišče. ki leži med 1.100 in 1.363 metrov nad morjem. Foto: arhiv smučišča

Bosna in Hercegovina ima največji smučarski potencial

Igman - Bjelašnica Foto: arhiv smučišča

Kolašin 1600 Foto: arhiv smučišča

Slovenci najraje smučamo doma. Seveda kadar nimamo veliko časa, takoj pa, ko zadiši po počitnicah, smo že vali kakih tujihSmučarski narod, kot je slovenski, je pozimi razkropljen po vseh svetovnih smučiščih. Slovenec smučar , je zahteven gost, zahteven uporabnik vseh naprav in vsega kar pripada poleg . Zadnja leta se srečujemo tudi na smučiščih bivše skupne države in tu pride do neke vrste začudenja; vemo, da tam nimajo tako sodobnih naprav kot vinin... a so vseeno tam. Razlog ni v cenejših vozovnicah in hotelih, največkrat podajo razlog, da je vzdušje na "južnih" smučiščih nekaj čisto drugačnega.Tokrat se ne bomo spraševali kaj je tako drugačnega, ampak kam sploh lahko gremo.Na Hrvaškem imajo 10 delujočih smučišč, skupaj 20 delujočih naprav in 20 kilometrov urejenih prog. Njihovo najvišje smučišče leži na 1.363 nad morjem in 300 metrov je največja višinska razlika. Cene dnevnih vozovnic se gibljejo med 7 in 20 evrov.ima 3 naprave in 4 km prog, leži med 730 in 1.30 metri.ima prav tako 3 naprave in 7 km prog, je najvišje ležeče hrvaško smučišče, leži med 1.100 in 1.363 metrov nad morjem.ima 3 naprave in 1 km prog, leži med 330 in 430 m.ima 1 napravo in 3 km prog, leži med 824 in 1.074 m.imajo 10 uradnih smučišč, ki ponujajo 90 kilometrov prog, Vseh naprav skupaj imajo 40, najvišja nadmorska višina smučišča je 2067 metrov. Največja višinska razlika je 797 metrov, cene dnevnih vozovnic se gibljejo med 10. in 27. evri.Njihovo največje smučarsko središče jeki ima 8 naprav, 45 kikometrov prog, smučali boste med 1.300 in 1.900 metri nadmorske višine. Imajo tudi 10 kilometrov tekaških prog. Imajo tudi najdražjo dnevno vozovnico, saj se giblje med 45 in 55 evri.ima 6 naprav, 16 km prog, 30 km tekaških prog, leži na nadmorski višini med 1.270 in 2.067 m, cena dnevne vozovnice je 35 evrov.ima 5 naprav, 10 km prog, smučišče leži na 1.250 do 1.778 m, cena dnevne vozovnice je 25 evrov.ima 5 naprav, 13 km prog. Smučišče leži na nadmorski višini med 1.200 in 1.550 metrov. Cena dnevne vozovnice je 35 evrov.ima 3 naprave, 10 km prog, smučišče leži na 1.200 do 1.570 m, cena dnevne vozovnice je 28 evrov., ima 3 naprave, 12 km prog, leži med 940 in 1.240 m, cena dnevne vozovnice je 25 evrov.ima 2 napravi, 3 km prog, leži med 1.300 in 1.740 m, cena dnevne vozovnice je 25 evrov.Črna gora: enkrat greš tja in postaneš redni gostima 5 uradnih smučišč, približno 30 km prog, na katerih je vse skupaj 20 naprav. Najvišje ležeče smučišče je na 2.181 metrih, največja višinska razlika je 700 metrov. Cene vozovnic se gibljejo med 10 in 15 evrov.ima 6 naprav in 14 km prog, smučali boste med 1420 in 1973 metri višine. Vedno imajo tudi urejene tekaške proge. Cena dnevne vozovnice je 15 evrov.ima 5 naprav in 5 km prog, smučišče leži na 1.515 metrih in sega vse do 2.181 metrov nad morjem. Urejene imajo tudi tekaške proge. Cena dnevne vozovnice je 15 evrov.ima 2 napravi in 7 km prog, smučali boste med 1.420 in 1.973 m. Cena dnevne vozovnice je 15 evrov.ima 2 napravi in 1 km proge, leži med 1.370 in 1.570 m. Cena dnevne vozovnice je 10 evrov.Naslednjič gremo še vin