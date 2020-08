FOTO:Kamp boksa in borilnih veščin ob Kolpi

Veslaška pustolovščina po Ljubljanici Preberite še:

Ekipa Fight cluba Ljubljana je aktivna tudi poleti. Poleg rednih treningov, ki jih izvajajo v Ljubljani so organizirali poletni kamp borilnih veščin in športa.Posvetili so se veščinam, ki jih redno trenirajo - boks, kickboks in MMA.Ker morajo biti tovrstni treningi in druženja nekaj posebnega so poletni kamp speljali malo drugače. Poudarek so dali premikanju - igri nog in borbi od blizu - klinčiranju.Letos so se za en teden preselili ob reko Kolpo, kjer so v idiličnih razmerah izvajali kvalitetne treninge in programe. Takoj po prihodu na prizorišče so izkoristili za skok v svežo Kolpo in tako je bilo vsakič po treningu, knajpanje je bil del treningov.V uvodnem treningu so pregledali osnovne tehnike prehoda v klinč in nekaj premikov v stran. V nadaljevanju so si pomagali z na tleh narisanimi znaki s pomočjo katerih so na različne načine izboljševali razne korake in premike. Dodelani koraki, ki so izvedeni z mehkobo gibanja so ključ, do bolj efektivnega premikanja po prostoru in iskanja prave pozicije za napad ali obrambo. Vse te manevre so skozi cel teden dajali v prakso, tako da so preigravali določene situacije v parih. Vse skupaj so preizkusili tudi v različnih sparingih, ki so jih imeli na urniku vsak dan.Poleg osnovnih tehnik boksa in premikanja so se z nekaj treningi posvetili tudi klinču. Ta prvina borbe je za vsako borilno veščino drugačna in po svoje pomembna. S klinčom v boksu ustavljajo borbo in se pripravljajo za nov napad ali obrambo. Osvojene tehnike so hitro preizkušali in probavali v raznih situacijah, ki so se pojavljale na treningih. Vsekakor bomo vse osvojeno s pridom uporabljali tudi v prihodnosti.Urnik na poletnem kampu je bil resnično pester, jutranji treningi so bili namenjeni tehniki boksa, vmes so skočili v Kolpo in se posvetili raznim družabnim igram, ki so bile aktualne praktično preko celega dneva. Preizkusili so se tudi v nekih novih igrah, Corn hole je bila ena takih. Na plan so prišle tudi karte, predvsem tarok je bil vsak dan na mizah. Taka mentalna igra je sprostitev, hkrati pa se učijo hitrega in strateškega razmišljanja, ki je pomembno tudi v borilnih veščinah. V popoldanskem času so si vzeli čas za tematske seminarje, zvečer pa smo izvajali sparinge.Med drugimi so naredili tudi seminar prevencije pred poškodbami. V teoretičnen in praktičnen delu jih je skozi proces vodil, ki je med drugim pri tudi trener boksa in vodi Boksarsko akademijo za otroke. Na velikem igrišču so po postajah pregledali določene uporabne vaje, ki so jih in jih bomo redno uporabljali pred in po vsakem treningu.Proti koncu tedna so si en dan vzeli praktično prosto boksa, saj so se odpravili na raftanje. Kljub temu, da je Kolpa tam precej položna je bilo veslanje za nekatere člane pravi izziv. Tudi s tem podvigom so naredili dober trening, ki pa je bil v marsičen drugačen kot klasični trening. Med potovanje po Kolpi so se vsekakor zabavi, tekmovali v veslanju se kopali in še in še.Kampa so se poleg članov FCLja udeležili tudi otroci iz Boksarske akademije za otroke, ki so v enem tednu zelo napredovali in niso skrivali navdušenja nad naslednjim kampom, ki bo prihodnje leto.Vsi skupaj so bili po enem tednu prijetno utrujeni. Kljub velikemu številu treningov in dinamičnem urniku so bili s kampom zadovoljni vsi. Svoj napredek so nekateri rekreativci in tekmovalci kazali že na kampu, nekateri pa ga bodo pokazali na rednih treningih.