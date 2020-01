FOTO:Kaneloni iz pečice za najtežje treninge

Potrebujemo za cca 15 kanelonov:

Priprava:

Zagotovo nas je kar nekaj, ki poznamo in radi jemo to zelo popularno jed iz časov ne tako daljne zgodovine. Sama lahko rečem iz moje mladosti. Za nekatere nostalgičnih za druge malo manj. Kaneloni pa so se nahajali na jedilnikih skoraj vsake dobro obiskane gostilne v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.Pri nas so kaneloni pomenili modificirano izpeljanko originalnih iz Sicilije izhajajočih. Torej naši panirani in ocvrti so nadomestili z različnimi nadevi nadevane testenine pri italjanih.V mojih študentskih letih so za moj okus postregli z ultimativno dobrimi kaneloni v gostilni Plečnik, kamor smo kot študentje radi zahajali z boni za študentska kosila.Tokratne kanelone bomo pripravili s tremi različnimi nadevi na »slovenski« način s to razliko, da jih ne bomo cvrli v olju temveč jih bomo kar spekli v pečici in jih tako olajšali nezdravega cvrtja.Kaneloni so sestavljen vseobsegajoč obrok, obsegajo hidrate, zelenjavo, beljakovine, maščobe tako, da lahko služijo tudi kot dober obrok pred močnim treningom.Seveda pa je čar kanelonov tudi v tem, da se lahko poigrate z nadevi in jih napolnite z vašimi priljubljenimi kombinacijami zelenjave, le domišljiji pustite odprta vrata.0,5 litra mleka1 dl mineralne vode z mehurčki2 do 3 jajcaSolMokaZa paniranje:2 jajci, malo mlekaDrobtineolje250 g sesekljanih jurčkov(ali drugih gob)Pol čebuleStrok česnaŠčep timijanaPeteršiljSol, poper2 pesti sira z modro plesnijo250 g skuhanih listov špinače100 g skute2žlice kisle smetaneStrok česna1 jajce2 pesti naribanega siraSol, poperRezine šunkeNastrgan sirŠčepec česna v prahuNajprej zmešamo maso za palačinke s primerno gosto zmesjo in jih spečemo. Nato se lotimo nadevov. Gobov nadev: Na vročem olju prepražimo sesekljano čebulo in gobe. Dodamo česen, timijan, sol in poper. Sir s plesnijo potresemo kar ob zavijanju na palačinko.Špinačo drobno sesekljamo in ji primešamo vse ostale sestavine za nadev.Na palačinke razporedimo nadev in na dveh nasprotnih straneh zavihamo rob navznoter, nato pa zavijemo palačinko. Nadevane kanelone pomočimo še v jajce in drobtine (paniramo), nato pa jih spečemo v pečici (približno pol ure pri temperaturi 180 stopinj).Kaneloni so brez tatarske omake žalostni in osamljeni, če pa ste zelo strogi pri maščobah, si lahko omislite kakšno drugo omako(npr. jogurtovo).