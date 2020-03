FOTO:Karantenska telovadnica, zakaj pa ne

Kaj kupiti za vadbo doma?





Kako sedenje vpliva na telesno držo



Pripomočki za uvodni del vadbe – ogrevanje

Sobno kolo, eliptični trenažer, tekaška steza

FOTO: arhiv proizvajalca

FOTO: arhiv proizvajalca

Pripomočki za glavni del vadbe

Vadbene postaje

Vadbena postaja za večja stanovanja. FOTO: arhiv proizvajalca

Letvenik

Letvenik ali ribstol. FOTO: arhiv proizvajalca

Uteži in ročke

rening z utežmi in ročkami lahko uspešno kombiniramo s treningom na vadbeni postaji. FOTO: arhiv proizvajalca

Medicinka

Vaje z medicinko. FOTO: Shutterstock

Ravnotežne blazine in deske, ravnotežne žoge, gimnastične žoge

FOTO: arhiv proizvajalca

Pripomočki za sklepni del vadbe – blazine

FOTO: arhiv proizvajalca

Kaj storiti, da lahko kljub samoizolaciji ali karanteni izvajamo svojo najljubšo vadbo in pri tem nismo za kakovost nič prikrajšani? Fitnes si naredimo kar v stanovanju, doma. »Zdaj boste rekli: Ja, pa saj opremo je treba tudi kupiti. Ta oprema ni poceni …« Res je, opremo je treba kupiti ali jo izdelati sam, vendar ima taka oprema vrhunsko lastnost: Vaša je! Lastna! In ni vam je treba deliti z drugimi, kar je s higienskega vidika zelo dobrodošlo v današnjih dneh oz. časih.V času svetlobno hitrega interneta in poplav spletnih strani športnih trgovin za nasvet in pogled v svet športne opreme sploh ni treba zapustiti domačega kavča. Kar je seveda malo skregano s konceptom vadbe . Opreme je res ogromno na voljo. Od kolesarskih trenažerjev, vadbenih postaj, ročk, elastik in še bi lahko našteval. Vprašanje, na katero si boste morali odgovoriti sami, pa je: Kaj lahko postavim v stanovanje, da bo še vedno normalno prehodno?Namreč, ni slabšega občutka kot to, da se sredi noči na poti do hladilnika spotaknemo ob olimpijsko ročko. Zvezde in bliskanje so neizogibni, razbito čelo tudi. Torej, kaj kupiti za uspešno in zanimivo vadbo doma? Če poznate koncept športne vadbe, kar vem, da ga, potem vam ni treba razlagati, da je vadba sestavljena iz ogrevanja, glavnega dela in zaključnega dela. Torej si lahko iz poplave pripomočkov za vadbo, ki so nam na voljo, izberete take, ki vam bodo omogočali uspešno uresničitev te zamisli.Na primer: s tekom po dnevni sobi se boste le težko ogreli (razen če ni vaša soba športna dvorana), pa še domači fikus lahko pri tem poškodujete. Torej lahko kupite »steper« in se z njim ogrejete. Ali pa lahko kupite tudi sobno kolo, tekaško stezo …, skratka, ni drugih omejitev kakor debelina vaše denarnice in velikost vašega stanovanja. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj pripomočkov, ki jih lahko kupite v športnih trgovinah in vam bodo omogočili uspešno in varno vadbo v zavetju vašega doma.Za ogrevanje si izberite pripomočke, katerih uporaba bo aktivirala večje mišične skupine. Te naj bodo aktivne vsaj 10 minut oziroma do znojenja. Pazite, da prostor ne bo preveč ogret. Priporočam vam, da prostor pred vadbo prezračite.Če imate dovolj veliko stanovanje in dober družinski proračun, potem si lahko kupite take naprave. Na trgu je ogromno različnih modelov z neštetimi funkcijami in seveda različnih cenovnih razredov. Skoraj vsi so opremljeni z merilniki srčnega utripa, štoparico in gumbi za nastavitev hitrosti teka (tekaška steza), prevožene ali pretečene razdalje, časa regeneracije in še bi lahko našteval. Tudi cenovni razpon je širok (od okoli 300 evrov do ...). Izberite si takega, ki vam ustreza. Tako glede uporabnosti kot glede cene.Za tiste, ki prebivate v manjših stanovanjih, bo dovolj, da si kupite »stepper« ali po naše stopničko. Stopničko največkrat povezujemo z organiziranimi oblikami vadbe ob glasbi, vendar je stopnička veliko več kakor to. Na njej lahko delamo različne vrste počepov, izpadnih korakov, sklec. Torej vaj, ki jih delamo z lastno težo. In kar je najbolj pomembno, stopnička ne zasede veliko prostora v stanovanju.Zaradi omejitve s prostorom si kupite take pripomočke, ki bodo namenjeni čim bolj vsestranskemu »oblikovanju« vašega telesa. Pripomočki naj bodo taki, da jih po uporabi (glede na prostor) lahko pospravite.Vadbene postaje so multipraktiki za vadbo. Imajo pa eno slabo lastnost. So velike in nerodne za premikanje. Z njimi lahko natančno določimo težo bremena, ki ga lahko vlečemo, potiskamo ali dvigujemo. Ker omogočajo gibanje po točno določeni poti, je lahko vadbeni učinek na neko mišično skupino optimalen. Zato so take postaje primerne tudi za rehabilitacijo po poškodbah. Seveda pod nadzorom in točno določenimi vajami in obremenitvami.Mogoče ga že imate v kleti in ste nanj čisto pozabili. Umaknite vse, kar ste obesili nanj, podstavite blazino in začnite vaditi. Vaj na letveniku je nešteto.Nepogrešljiv pripomoček vsakega fitnesa, tudi domačega. Z njimi krepimo mišice rok, ramenskega obroča in prsnih mišic. So različnih tež, oblik in narejene so iz različnih materialov. Vendar pozor! Vadba s prostimi utežmi ni enostavna. Z njo se začnite ukvarjati šele takrat, ko ste v dobri kondiciji in ste vaje za moč že delali vsaj dva meseca prej. Trening z utežmi in ročkami lahko uspešno kombiniramo s treningom na vadbeni postaji. Pri nas se čedalje bolj uveljavlja vadba z utežjo z ročko – rusko kroglo (»kuglo«), kettlebell. Z njimi lahko delamo različne vrste potegov, zasukov lahko pa jih, kar v stanovanju ni najbolj primerno, tudi mečemo. Za tako vadbo se odpravite kar na bližnji travnik.Je eden najbolj vsestranskih pripomočkov za vadbo. Zaradi njene vsestranskosti lahko z medicinko vadijo ljudje vseh starostnih skupin, telesnih sposobnosti in različnih stopenj treniranosti. Medicinko lahko mečemo, dvigamo in potiskamo. Je odlično sredstvo za razvoj stabilizacije trupa.Z njimi lahko razvijamo ravnotežje. Uporabljamo jih lahko tudi za razvoj stabilizacije različnih delov telesa. Poznamo različne oblike in materiale, iz katerih so ti vadbeni pripomočki narejeni. Zelo zanimiva je gimnastična žoga, ki jo lahko uporabljamo za razvoj ravnotežja sede, kleče in stoje, hkrati je tudi odličen pripomoček za razvoj stabilizacije trupa.Lahko jih uporabljate v vseh delih vadbe. V sklepnem delu pa brez njih gotovo ne gre. Na njih naredimo vaje za raztezanje in sproščanje mišic, ki so bile med vadbo obremenjene. Poznamo različne vrste in debeline blazin, razlikujejo se tudi po namenu uporabe (joga, pilates ...).Prišli smo do konca članka in do začetka vadbe doma. Vadba v domačem okolju ima svoje prednosti pred vadbo v športnih centrih. Prva prednost: doma ste! Med vadbo lahko poslušate priljubljeno glasbo, končno lahko izkoristite športne rekvizite, ki so postali stojala za prah. Ni vam treba plačevati članarine (saj je že najemnina dovolj draga), pa tudi stuširate se v svoji kopalnici, kar je tudi velika prednost. In če ste na koncu preveč utrujeni, je vaš domači kavč tudi ob vas. Lepo, ne? Želim vam mnogo lepih uric ob »švicanju« doma.