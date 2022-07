Katera vadba je najboljša za srce?

Strokovnjaki z univerze McMaster so pravkar objavili rezultate svoje raziskave, ki razkriva, katera vadba najbolj blagodejno vpliva na zdravje srca in s tem lahko pripomore k daljšemu življenju.

Univerza McMaster oz. McMastrova univerza je javna raziskovalna univerza s sedežem v mestu Hamilton v kanadski provinci Ontario. Sestavlja jo šest fakultet, ki jih skupno obiskuje več kot 30.000 študentov.

Ne, ne gre za kakšno zapleteno telesno aktivnost, zaradi katere bi morali hoditi v fitnes, gre preprosto za hojo po stopnicah. Ker v svoji okolici ne boste težko našli stopnic, pa naj bo to v službi, v stavbi, v kateri živite, na ulici ali v lokalnem parku, vam nič ne preprečuje, da bi naredili prve korake k bolj zdravemu srcu že zdaj.

Cilj te raziskave je opozoriti na prednosti novega trenda v vadbi, t.i. »fitness snacking«, katerega ideja je, da trening razdelite na manjše, a bolj intenzivne dele, ki jih lahko izvajate večkrat čez dan. Hoja po stopnicah se seveda predlaga kot idealen način za izvajanje te vadbene filozofije.

Martin Gabala, eden od avtorjev raziskave, priporoča, da se ljudje vsaj nekajkrat na dan izogibajo dvigalom in se nekoliko bolj agresivno povzpnejo po stopnicah. Najboljše pri tem pa je, da se bo vadba popolnoma prilegala vašemu dnevu in vam ne bo treba vzeti dragocenega časa za vadbo. Dovolj je, da vsakodnevne proste trenutke izkoristite za hitro vzpenjanje po stopnicah, na primer, ko se vračate z odmora v službi ali se družite z otroki v parku, in že boste dosegli veliko pri izboljšanju svojega srčno-žilnega zdravja.