Kateri SUP je večkratni prejemnik nagrade Gear of the Year za najboljši napihljivi sup in ima 5-letno garancijo

Družinsnki sup Foto: Red Paddle Co





RAZVOJ SUPANJA

RAZVOJ NAPIHLJIVIH SUPOV SKOZI DESETLETJE

KAJ JE POMEMBNO PRI IZBIRI NAPIHLJIVEGA SUPA

Razlika v trdnosti med enoplastno in MSL sup desko Foto: Red Paddle Co

ZAKAJ JE RED PADDLE CO 4-KRATNI PREJEMNIK NAGRAD SUPCONNECT

Pact tehnologija Foto: Red Paddle Co

Sup pup Foto: Red Paddle Co

VPRAŠAJTE IZKUŠENE IN TESTIRAJTE SAMI!



Bananaway smo izkušena ekipa inštruktorjev za supanje, ki se s supanjem ukvarja od leta 2012. Redu zaupamo, saj vsakodnevno izvajamo sup izlete in tečaje supanja, supi so veliko v uporabi in po več sezonah brezhibni.

A ni nam treba verjeti na besedo, napihljivo sup desko je najbolje testirati. Test supov omogoča, da sami preizkusite različne tehnologije in različne cenovne razrede ter se odločite za tistega, ki najbolj ustreza ambicijam in vaši denarnici. Ne smemo pozabiti, da sta poleg supa pomembna tudi veslo in varnostna vrvica.

Bananaway Foto: Darja Stravs Tisu

Da lahko sledimo vsakoletnim napredkom, trendom, inspiracijam in inovacijam, vsako leto podeljujejoRed Paddle Co je večkratni prejemnik te nagrade, v članku pa bomo pogledali, kako so se supi v zadnjih 10 letih razvijali, na kaj moramo biti pozorni pri izbiriza supanje ter kaj se lahko naučimo od najboljšega.Čeprav je supanje v Sloveniji bolj priljubljeno zadnjih nekaj let, smo s prvimi deskami veslali že leta 2012. Leta 2013 smo pridobili prve mednarodne licence za poučevanje supanja in začeli zanj navduševati druge. A hiter sprehod skozi zgodovino supanja nam pokaže, da se je sup scena na drugih delih sveta začela razvijati na začetku 20. stoletja, srferski Havaji pa so najpogosteje omenjeni kot odskočna deska za razvoj sodobnega supanja, saj so v šestdesetih letih srferji s supi odveslali od množic in iskali bolj odmaknjene valove.A šele z razvojem napihljivih supov, ki so omogočali enostavnejši transport deske in posledično številnejše možnosti za izvajanje aktivnosti, se je supanje začelo širiti zunaj srferskih v rekreativne kroge in začelo osvajati ZDA, Avstralijo in Evropo. Ideja je se sprva širila počasi, saj so prvim deskam očitali nestabilnost., kar pomeni, da je sredico objemal PVC-plašč. Proizvajalci so sledili dimenzijam trdnih sup deskah, saj so se te dobro obnašale na vodi, a žal s takšno tehnologijo napihljive niso bile dovolj trdne, zato so prvi suparji raje posegali po trdih deskah.Ker so proizvajalci videli težavo s trdnostjo in tudi z vzdržljivostjo supov, se je razvila, pri kateri so na enoplastno desko nalepili drugo plast PVC-materiala. Deska je postala trdnejša, težje se je poškodovala. Toda pogosta težava je bila razslojitev, saj so bile deske lepljene ročno; zaradi lepila so bile tudi težke. Na takih deskah so ljudje začeli spoznavati, da je supanje lahko prijetno in toliko stabilno, da lahko to počneš na daljše razdalje.je bila naslednja prelomnica v razvoju napihljive tehnologije, postopek pa pomeni tehnološko spajanje PVC-materiala s sredico. Plasti se ne morejo razslojiti, kar prinaša dolgoročno vzdržljivost, ker ni lepila, so supi do tri kilograme lažji. Danes moramo biti pozorni na to, kaj proizvajalec laminira – razlika je namreč, ali proizvajalec aplicira tehnologijo po celotni površini supa, kar podvoji vzdržljivost, ali laminira le pas po sredini, s čimer poskuša preprečiti zvijanje deske.je nadgrajena oblika tehnologije fusion, kjer proizvajalec laminira dvoplastni sendvič PVC-materiala (1. plast PVC-ja + plast tkanega najlona + 2. plast PVC-ja). MSL zaradi aplikacije dvoplastnega laminata prenese večje pritiske in izzive. Prinaša višjo trdnost pri manjšem pritisku, podaljšano vzdržljivost, manjšo težo ter kozmetično brezhibnost in tako ponese kakovost supa raven višje.Da bi prikazali vzdržljivost supa, Red Paddle Co ekipa en sup izpostavi 10. izzivom, med drugim ga povozi tudi 20 tonski buldožer in sup ostane brezhiben.Vse 4 omenjeneso na trgu tudi danes in prav te najbolj določajo trdnost in vzdržljivost supa ter kako se bo deska obnašala na vodi. Novejše tehnologije prinašajo neprimerljivo boljše izkušnje.Pomembna sta tudi(razberemo jo iz podatka o maksimalnih pritiskih: 10–15 psi – slabša, 15–18 psi – srednja, 18–25 psi – boljša) in(enoplastni supi so narejeni v treh urah in niso testirani, medtem ko Red vsako desko izdeluje 72 ur in jo izpostavi številnim testom kakovosti, da zagotovo zanesljivost in posledično varnost). Zato prihaja do razlik v kakovosti in ceni. Celoten postopek izbire supa: od oblike do tehnologije in cenovnega razreda, si lahko preberete vRed Paddle Co je angleško podjetje, ki se supanjem ni začelo ukvarjati kot odziv na trend, ampak je pionir trenda. Prvi napihljivi sup je nastal leta 2008, vse od takrat pa je nekaj korakov pred konkurenco in najbolj vidno razvija napihljivo tehnologijo., vsak posamezen sup se v njihovi lastni tovarni izdeluje kar 72 ur in je izpostavljen številnim testom kakovosti, ki zagotavljajo, da prav vsaka deska prinese najvišjo možno togost in vzdržljivost. Je prvi in edini proizvajalec, ki ponuja 5-letno garancijo.Red noče razlikovati in med suparji ustvarjati razredov. Kakovostna sredica omogoča maksimalne pritiske do 25 psi (1,7 bara), kar ustvarja maksimalno trden sup, ki je neverjetno stabilen tudi na morju. Red ponudi najboljšo tehnologijo napihljivih supov, ki jo ima v tem trenutku, začetniku in naprednemu suparju.. Prav zato je štirikrat prejel nagrado SupConnect »Gear of the Year«, ki zelo pomembna zato, ker zmagovalce izbira specializirani medij, sup stroka in skupnost suparjev.