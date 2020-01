FOTO:Katja Požun: Skakalne smuči zamenjala za poklic kozmetičarke

Leta 2014 je nastopila na prvi tekmi za ženske v smučarskih skokih v zgodovini olimpijskih iger na srednji skakalnici in osvojila enajsto mesto. Foto: Osebni Arhiv

Delo Katja Požun Foto: osebni arhiv

Šport je bil in bo vedno del mene.. Še vedno sem oz. poskušam biti aktivna. Sedaj grem veliko več na kolo in v hribe. Foto: osebni arhiv

Katja se je februarja leta 2018 na domači tekmi naposlovila od profesionalne kariere. Bila je članica SK Zagorje in slovenske ženske skakalne reprezentance. V avstrijskemje dosegla prvo uvrstitev na stopničke (3.mesto) za slovensko reprezentanco v svetovnem pokalu. Leta 2014 je nastopila na prvi tekmi za ženske v smučarskih skokih v zgodovini olimpijskih iger na srednji skakalnici in osvojila enajsto mesto. Istega leta pa je nanad Oslom z drugim mestom dosegla dotedaj najboljšo slovensko žensko uvrstitev v svetovnem pokalu.Približno 3 leta nazaj, ko sem se poškodovala. Po sanaciji hrbtenica sem še vedno imela voljo in trdo trenirala, da se vrnem v svetovni pokal. Takrat sem vklopila razum in se začela zavedati, da si še ene slabe sezone ne morem in ne smem privoščiti.Ne, nikoli se iskreno nisem vprašala kaj bi počela, oz. kaj me poleg skokov še veseli. Na fakulteti za varnostne vede sem študirala kriminalistiko, tako da bi vsak pričakoval, da si na tem področju poskušam najti primerno zaposlitev.Decembra 2017, ko je dokončno padla odločitev, da preneham skakati, sem čakala še domačo tekmo v Ljubnem, kjer sem se pred domačim občinstvom z zadnjim skokom res poslovila. Takrat sem imela veliko časa, nisem več redno trenirala in zato sem si bolj za šalo kot zares rekla, grem pa na tečaj nohtov.Načeloma nam res ni bilo dovoljeno, da si lakiramo nohte. Sploh v našem športu, kjer je še vedno prisotno mišljenje, da je to moški šport, ni bilo prostora niti možnosti.Ko sem si ob koncu športne kariere dovolila zadihati in vzeti čas zase, je prišla ta želja oz. ta ženski čut za lepoto. Začutila sem, da imam to umetniško žilico, vedno sem vedela da je v meni, ampak do tedaj ni bilo časa in »ji »niti nisem dovolila priti na plan.Sem kar imela težave. Vedno sem bila malo bolj zaprte narave. Nisem ljubitelj množičnih prireditev in gneče. Imela sem problem sama v sebi, kako prebiti ta led komunikacije. Moj način življenja pred tem je bil precej drugačen. Danes to sprejemam in se v tej vlogi, ko vodim odnos s strankami počutim odlično.Meni je bil ta trg popolnoma neznan. Vedela sem, da v prvi vrsti rabim izobrazbo, znanje. Zato sem se po končanem tečaju za nohte, vpisala na srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Prijateljica mi je predlagala, če bi skupaj odprli salon in brez oklevanja sem pritrdila. Mogoče tisti trenutek nisem vedela v kaj točno se spuščava, a vendar sem vedela, da naju čaka garanje, izobraževanje in kar precej odrekanja, vsaj na začetku.Ja ogromno je birokracije, dovoljenj, ki jih moraš pridobiti. Tukaj sva res imeli veliko pomoči in podpore družine ter prijateljev. Kot pri urejanju prostora, katerega sva v relativno kratkem času našli in do vse potrebne opreme, ki mora biti v kozmetičnem salonu. Sledili so mesci čiščenja, urejanja, izbiranja in čakanja na uradih za papirje.Hehe… zavedam se, da zna biti nekomu moja odločitev v nadaljnji karieri čudna. To se ni zgodilo iz danes na jutri. Sama sem šla čez fazo obsojanja, predsodkov in podcenjevanja. Menim, da bi si morali v življenju večkrat dovoliti biti mi brez pritiska družbe. Družba obstaja ravno zaradi drugačnosti in predvsem zaradi dojemanja in sprejemanja le teh. S trdim delom se da doseči veliko…je pa res, da povsod s kilometrino, s časom in posluhom hodiš proti cilju.Šport je bil in bo vedno del mene. Še vedno sem oz. poskušam biti aktivna. Sedaj grem veliko več na kolo in v hribe. Vzamem si čas za smučanje ali pa tek na smučeh. Moj cilj je, če lahko temu tako rečem, ostati in biti zdrava. Še vedno si želim biti aktivna in poskrbeti za svojo kondicijo in telo, s čimer se tudi v končni fazi ukvarjam. Kar delam in prodajam, se prvi vrsti želim najprej zavedati sama.Mislim, da v danem trenutku vsak od nas z razlogom reagira in nekaj naredi. Če tudi sem imela pomisleke o koncu kariere, ne bi spremenila svoje odločitve. Vse kar obžalujem, če lahko temu tako rečem, je da nikoli ne bom imela možnosti skočiti /poleteti na planiški velikanki. To je pa res tiha želja vsake smučarske skakalke.Čudno, ampak ja. Že v času treningov smo imeli na voljo psihoterapevte, s katerimi smo lahko prečistili svojo misli in se osredotočili na tekme, na bistvo. Rekla bi da je pri meni glavno vlogo odigral fokus, zbranost in predanost. Na splošno se ne ustrašim, ampak vztrajam. Upam in si želim. Ob vsem tem, pa si še vedno vzamem čas zase in za šport. V kombinaciji dela in športa vidim smisel in napredek. Za zmago je potrebno narediti več, kot naredi konkurenca in tega se zavedam vsak dan.S čistim umom, dobrim srcem in garanjem, se lahko doseže veliko..Na vaši novi življenjski poti, vam želim veliko poslovnih uspehov. Upam in verjamem, da boste mnogim vzgled in podukt, da se s srčnostjo, vztrajnostjo in posluhom samega sebe, da doseči veliko. Kot ste rekli, vsak lahko leti, a le redki odletijo…