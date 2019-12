Kdaj naj naš otrok začne smučati

Kakšna so moja pričakovanja za mojega otroka?

Ali želim vpisati svojega otroka v šolo smučanja?

Kako dolgo se moj otrok rad igra v snegu?

Ali je moj otrok sposoben dobro poslušati in slediti navodilom?

Vendar pa: smučanje naj bo igra, užitek, veselje, siliti nadobudneže v vijuganje v nasprotju z njihovimi željami pa ni najboljše. Foto: Shutterstock

Kako dobro moj otrok prenaša ločitev od staršev?

Kako potrpežljivi smo kot starši, učitelji smučanja?

Če se otrok nenadoma loči od mame in očeta in vstopi v novo okolje, je to lahko strašljiva izkušnja. Foto: Roman Šipić

Koliko denarja lahko porabim za otroka- smučarja?

Smučanje lahko z užitki in skupnim druženjem bogati doživetja tako otrok kot odraslih – še zlasti, če smučajo skupaj, je to za odnose v družini sijajno. Seveda pa se mora otrok najprej naučiti smučati. Vedno se pojavlja vprašanje, kdaj našega nadobudneža postaviti na smuči.Če želimo, da bi naš potomec varno in dobro smučal, da bi bila bela pobočja zanj užitek in igrišče, kje bi se lahko varno igral, potem je dobro razmisliti o nekaterih stvareh, ki nas pripeljejo (ali pa tudi ne) do tega.Naslednje misli sicer niso priročnik, so pa bržkone dobrodošlo napotilo, kdaj je naš otrok pripravljen, da stopi na smuči.Najprej morate zastaviti nekaj vprašanj samim sebi…Zdrav otrok, star približno 18 mesecev, je že dovolj star, da čmrlji naokoli na ravnem terenu, obut v smučarske čevlje in/ali že na prvih smučeh. Ko vidite, da je otrok stabilen v nogah, da mu ravnotežje ne dela težav, da obvladuje svoje gibanje, takrat kar pogumno na sneg! Nekatere smučarske šole imajo programe že tudi za take malčke. Vendar pa na splošno velja, da mora imeti nadobudnež vsaj tri leta, da začne zares smučati, kar pomeni, da se lahko spušča po blagih nakloninah, se postavi na neskončni trak, ki ga potegne nekaj metov v breg ali pa celo uporabljam t.i. bejbilift, otrokom prilagojeno vlečnico.Večina smučarskih šol sprejme v tečaje malčke, stare med štiri in pet let. Za mlajše je malo verjetno, da bodo razvili dovolj pozornosti in imeli dovolj motoričnih sposobnosti in fizične moči, da bi zmogli slediti pouku smučanja, ki traja nekaj ur. Vendar pa ne gre posploševati, otroci se med seboj zelo razlikujejo, odvisno glede na posameznega otroka in njegovo osebnost in stopnjo zrelosti, tako fizične kot miselne. Nekatere smučarske šole ponujajo programe igre na snegu za mlajše otroke, kar pomeni, da otrok lahko stopi na smuči ali pa tudi ne, vsekakor pa se bo spoznal s snegom, tudi če bo zgolj racal naokoli v smučarskih čevljih. Tudi to je sijajno uvajanje v kasnejše smučanje.Da bi ugotovili, če je vaš otrok pripravljen na kakršnokoli smučarsko ali snežno dogodivščino, je pomembno ugotoviti, kako zelo uživa na snegu Če je zaljubljen v sneg in lahko ostane na prostem dolgo časa, je pravzaprav pripravljen, da ga spoznate s smučanjem. Če pa ugotovite, da na snegu postane razdražljiv in da ga hitro zazebe, potem je modro malo počakati, da se okrepi in se vrniti na sneg naslednje leto.O smučanju bo otrok največ odnesel, če bo sposoben poslušati in razumeti navodila odraslih. Ena stvar je, če se malček zabava in uživa na snegu, druga pa, da v smučarski šoli sledi navodilom učiteljev smučanja. Če v igri uživa, poslušati pa se mu ne zdi zabavno, je to znak, da bo naslednja zima za učenje mnogo primernejša od te, ki je očitno še rezervirana za igrice na snegu.Če se otrok nenadoma loči od mame in očeta in vstopi v novo okolje, je to lahko strašljiva izkušnja. Zanj in za učitelja smučanja, verjemite. V večini smučarskih šol svetujejo staršem, da naj nikoli ne silijo otroka , da se udeleži smučarskega tečaja, saj strah in solze zagotovo ne bodo pomenile zabave ne za otroka, druge otroke, starše ali inštruktorje. V nekaterih smučarskih šolah sploh ne bodo dovolil, da na ta način nesrečen otrok sodeluje v programu , dokler se ne pomiri.Tu lahko nastane težava, ker bi starši na vsak način umestili potomca v četico učečih se – ni dobro, v šoli imajo prav, žalosten otrok ne spada v tečaj.Vedeti moramo, da otok ni žalosten zaradi smučarske šole, temveč zato, ker je ločen od staršev.Če bi dali otroka v tečaj, da bi sami lahko v miru smučali in bi radi pozabili za nekaj ur, da ste starš in bili le smučar, potem … Ni dobro, milo rečeno.Če se ne odločite za vpis otroka v šolo smučanja, temveč sklenete, da ga boste poučevali sami, boste potrebovali veliko potrpljenja. Smučanje zahteva veliko tako duševne in telesne energije in majhni otroci se hitro utrudijo, še zlasti, če je mraz in zjutraj (ali na sploh) niso dovolj jedli.Prej ko bo otrok začel smučati, več stroškov boste imeli. Otroci hitro rastejo, vsako leto je treba zamenjati oblačila in opremo, to pa kar nekaj stane, tudi če je rabljeno. Preverite tudi cene tečajev, smučarskih vozovnic, naje a opreme, da se ne boste ušteli pri načrtovanju stroškov. Zelo hudo je, če se otok navduši nad smučanjem, potem pa se nenadoma pokaže, da mu tega ne moremo omogočiti.Seveda obstaja veliko spremenljivk in dejavnikov, ki določajo, ali je vaš otrok dovolj star, da začne smučati. Zelo dober način za reševanje tega vprašanja je, da preprosto vprašate vašega otroka, če želi začeti smučati. Če je vaš otrok dovolj star, da razume in odgovori na to vprašanje, je to znak, da ga spoznate s snegom in mu razložite, kako lep šport je lahko smučanje.Ko boste ugotovili, da se vaš otrok v belini zime resnično zabava, takrat je verjetno čas, da razmislite o tem, če bi ga ne postavili na smuči.Vendar pa: smučanje naj bo igra, užitek, veselje, siliti nadobudneže v vijuganje v nasprotju z njihovimi željami pa ni najboljše.Včasih je sicer res, da bi otrok rad smučal, pa ga je le strah, in takrat moramo biti s smučanjem potrpežljivi tudi če nam malo vre pod kapo, pardon, čelado.Drugo je, če je naš mulc preprosto razvajen. V takem primeru bo treba smučanje začeti pri koreninah, to pomeni v suhem delu leta, da bo potomec do zime postal normalen.Kako zahteven proces je otroka odrešiti sitnobe in razvajenosti pa seveda poznamo vsi starši.Proces se začne pri nas, to vemo. Otroci so naša slika.Primož Kališnik in Aboutsports