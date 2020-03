FOTO: Shutterstock

Smeh ni vedno pol zdravja, a takih primerov je tako malo, da ste lahko mirno srečni naprej.Do čustvenega stresa, ki povzroči bolečine v prsih in kratko sapo, lahko pride v trenutkih jeze, žalosti in strahu, pa tudi v trenutkih radosti, kaže švicarska študija. Gre za stresno kardiomiopatijo oz. spremembo oblike levega srčnega prekata, ki je znana tudi kot sindrom zlomljenega srca. Tega pa v enem od 20 primerov povzroči radost. Tako vsaj glede sindroma, ki nosi tudi ime takotsubo kardiomiopatija, domnevajo raziskovalci z züriške univerzitetne bolnišnice, ki so svoje ugotovitve predstavili v medicinski reviji European Heart Journal, povzema britanski BBC.Kot so navedli raziskovalci, tri četrtine primerov te kardiomiopatije povzroči stres, pri čemer so za enega od 20 primerov domnevno odgovorna občutja radosti oz. sreče. V večini primerov je sindrom začasne narave, lahko pa povzroči tudi smrt.Švicarski raziskovalci so preučili 1750 bolnikov in pri tem ugotovili, da so jim težave s srcem med drugim povzročili dogodki, kot so rojstnodnevna zabava, poroka sina, srečanje s prijateljem po 50 letih, rojstvo vnuka, zmaga najljubše ekipe ragbija, zadetek jackpota v igralnici in računalniška tomografija (CT), ki je pokazala, da ni neke druge bolezni.Iz študije ob tem izhaja, da so večino takšnih primerov zabeležili pri ženskah po menopavzi. Kot je ob tem povedala ena izmed raziskovalk, zdravnica, so v študiji pokazali, da so lahko sprožitelji sindroma takotsubo bolj raznoliki, kot se je domnevalo doslej. »Bolnik s sindromom takotsubo tako ni več klasičen bolnik z zlomljenim srcem, bolezen lahko namreč sledi tudi pozitivnim čustvom,« je dodala.Tega bi se morali po mnenjuzdravniki zavedati in tako v primeru bolnikov, ki z znaki srčnega infarkta, kot so bolečine v prsih in zasoplost, na urgenco pridejo po veselem dogodku ali občutju pozitivnega čustva, razmisliti, ali morda ti ne trpijo za sindromom takotsubo, tako kot to storijo v primeru bolnikov s podobnimi simptomi, ki so doživeli negativen čustveni dogodek. Kot domneva Ghadrijeva, gredo verjetno srečni in žalostni dogodki po isti čustveni poti, ki nato privede do sindroma.Po mnenju zdravstvenega direktorja Britanske fundacije za srcebo ob švicarskih ugotovitvah potrebnih še veliko nadaljnjih raziskav, da bi razumeli, kako lahko takšni čustveni dogodki pri peščici za to občutljivih posameznikih sprožijo začasno škodo na srcu. Kot je ob tem poudaril, je sindrom takotsubo zelo redek pojav.