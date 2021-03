Klemen Gričar: Pred odhodom na samostojno turo obvezno na tečaj

Kaj zate pomeni turno smučanje?

Najljubši del turnosmučarske opreme?

Najljubše turnosmučarsko področje?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

, doma v Kranjski Gori. Gorski vodnik z mednarodno IFMGA licenco od leta 2003. Oče dveh otrok, prav tako turnih smučarjev. S parterko Ivo vodita družinsko podjetje Alps Adventures. V zimski sezoni delajo od Balkana do Alp, odličen poznavalec turnosmučarskih popotovanj: Haute Route (Chamonix - Zermatt), Bernskih Alp, Monterose, Western Oberland in ostalih turnosmučarskih poti v Alpah. Več kot petnajst let dela za angleške agencije, ki delujejo iz Chamonixa na področju Alp in drugih gorstev sveta.Ena najlepših zimskih aktivnosti. Gibanje v naravi v visokem snegu kamor se brez turnih smuči ne bi mogli podati. Predvsem raziskovanje še nepoznanih terenov, gaženje novega snega to je posebna draž turne smuke.Elan Ripstick Tour 88 za daljša turnosmučarska popotovanja. Na to smučko sem še posebej ponosen saj smo gorski vodniki sodelovali pri razvoju. Za pršič, smučanje izven urejenih smučišč, heli ski pa smuči Elan Ripstick 106.Doma Julijske Alpe, v Alpah Monterosa, na svetu Kashmir in Gruzija.Prvo najem turno smučarske opreme in turo z gorskim vodnikom. Če nam šport ustreza in nas potegne potem gremo v nabavo opreme. Tudi tu pomagamo z nasveti kakšno opremo je potrebno kupiti. Pred odhodom na samostojno turo obvezno na tečaj. Nato se podajamo na turnosmučarsko pot opremljeni z znanjem in dobro opremo. S tem zmanjšamo subjektivne in objektivne nevarnosti v gorah.V sezoni sem na terenu v gorah. Najlažje me je najti na e-pošti: kgricar@gmail.com