FOTO:Kljukuša, bosanska narodna

Če se malo ozremo po kulinaričnem zemljevidu sveta in zraven malo pomislimo, hitro pridemo do zaključka, da vsaka dežela tega sveta slovi po kakšni svoji jedi, ki je enostavna po svoji pripravi, tako pa v enem loncu (ali pa pekaču) zajame vsa potrebna osnovna prehranska živila, ki jih potrebujemo za delovanje naših telesnih mehanizmov Torej beljakovine, ogljikovi hidrati, zelenjava in maščobe kar skupaj na enem mestu. Že ljudje daleč pred nami so vedeli kaj vse potrebujejo za svoj pogon.Z eno takšnih tradicionalnih jedi se bomo tokrat podali na Balkan in si omislili Bosansko kljukušo. To preprosto jed sem spoznala pri prijateljih, ki imajo tamkajšnje korenine. Jed me je očarala, zaradi svoje preprostosti in praktičnosti pa si jo pri hiši občasno omislimo, seveda pa je tudi prav okusna jed in hitro pripravljeno, kvalitetno kosilo v pečici.Bosanci poznajo precej izpeljank te jedi, ločijo pa se po pokrajinah. V glavnem pa so osnova piščančje meso, krompir in jajca, ki jih prelijemo s smetano. Ostali dodatki pa tvorijo variacije po navdihu in sezonskih sestavinah, ki jih imamo na voljo.Maslo za pekač400 g piščančjih prsi5 krompirjev450 g pirine moke400 do 500 ml vode2 stroka česna3 do 4 mlade čebule1 bučka2 pesti sira feta3 jajcaSol poper1, 5 dl sladke smetaneOlupimo krompir in ga narežemo na drobne koščke. Prav tako bučko narežemo na manjše kocke, piščanca pa na trakove ali manjše koščke. Sesekljamo čebulo in česen, nadrobimo feto. Iz vode, moke, jajc soli in popra zamešamo palačinkam podobno zmes, le da je malo gostejša.Vse pripravljene sestavine zložimo na pomaščen pekač in jih prelijemo z jajčnim testom. Pekač damo v pečico in pečemo približno 40 minut pri temperaturi 180 stopinj. Približno 10 minut pred koncem pečenja kljukušo vzamemo iz pečice in jo z vilico prebodemo na več mestih, da se smetana vpije. Še malo pečemo in jed je nared.