Knjiga, ti si moj hit na radiu

Danes razmišljam, kam pobegnem, ko mi je težko in ko imam vsega dovolj. Včasih se prezrcalim na otok s tisočimi barvami ali pred dih jemajoč vulkan. Ali pa se zamislim, kako lepo bi bilo sedaj nekje na plaži s knjigo v roki piti koktajl in poslušati melodijo morja....Se mi zdi, da včasih pozabimo, kako malo potrebujemo, da se sprostimo. Kot bi bilo celo stoletje nazaj, ko smo se ob branju stripa smejali, kot nori, ga prepisovali in sošolcem razlagali oinV določenem obdobju posameznika knjiga zamenja platnico. S knjigo rastemo mi. Ko se poslovimo od pravljic, nas pozdravijo dobre vile in razbojniki. Kmalu na vrsto pride domače branje in potem pri mnogih črno bela luknja, brez vrstic, ki bi še naprej ogrevala naš vsakdan.In če se vrnem nazaj na pravljice, le te ne smejo nikoli umreti. Tudi, če mi kot odrasli dvomimo v pomen pravljic, tega nikoli ne bi smeli prenesti v otrokovo domišljijo. Pravljice so izredno pomembne za rast posameznika ... Ob super junakih se prezrcalimo na druge konce sveta. Pravljice so povod domišljije in zahtevajo čas preskoka v realnost.Pustimo jim ta svet, ki je drugačen, nepopačen in iskren.Med tem, ko se otroci sprehajajo po gradovih, nabirajo jagode po gozdovih, se igrajo z živalmi in stiskajo pesti, dadobi svojo srajčico, pa je čas za naš svet knjig.Danes je knjiga dostopna vsem, ponuja spekter različnih žanrov in verjamem, da ima vsak v glavi en spomin na njo.Svojo najboljšo prijateljico, ki veliko bere sem enkrat vprašala, kaj pa tebi knjiga da, kaj ti pomeni?»Pomeni mi pobeg od realnosti, pobeg od svojih skrbi in težav. Včasih je lažje prenašati in reševati težave drugih, v mojem primeru likov v knjigah. Tako mimogrede velikokrat dobim tudi odgovore na svoje težave, takrat vidim, da nisem edina, ki je prehodila to pot.Knjiga mi pomeni oz. predstavlja tudi zabavo. Zabava, ki je namenjena le meni. Po svoje si vizualiziram, da sem ta trenutek, tam kjer bi si želela, če ne bi morala čez eno uro iti delati.«Ko prebereš knjigo se ti zdi, da si se naučil, da je še toliko vsega česar se moraš naučiti ... Knjiga vrača upanje, tudi nasmeh podari in najbolj pomembno, daje ti občutek prisotnosti.Vsak na svoj način in s svojim pristopim ... Vsak svoj žanr, v družbi najljubših avtorjev. Knjiga nima tekmovanj, nima predsodkov in dokazovanj. Predstavlja zgodbe in nam servira pogled v onostranstvo. Naši možgani sodelujejo, včasih razum popusti in srcu se smeji. Knjiga je prijatelj, včasih razsodi, da se nimamo kaj smilit samim sebi. V danem trenutku je to res lahko super zdravilo za možgane in ume.Knjiga osvobaja in daje širino posamezniku. Zame je branje trenutek, ko se prezrcalim na mojo sanjsko Kostariko ...