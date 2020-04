Ko se najbolj zdravo premikaš – na mestu

Trenažerji

Najprej pomislite, kaj bi radi dosegli z vadbo na taki napravi. FOTO: Arhiv proizvajalca

Valji so predniki vseh trenažerjev

Spinerji ali sobna kolesa

V nedeljo se je zgodil revolucionaren kolesarski dogodek. Vemo, da zaradi koronavirusa ni nobenih dirk, vse so ali odpadle ali prestavljene za nedoločen čas. V nedeljo bi morala biti znamenita belgijska klasika, dirka po Flandriji. Iznajdljivi kolesarji se niso predali kar tako, organizirali so si virtualno dirko! Vsak v svoji kleti, na svojem koncu sveta, se je vključil v neposreden prenos in skupaj s sotrpini dirkal po Flandriji. Šlo je še kako zares, letošnjo, prvo virtualno Flandrijo je dobil olimpijski prvakDa, dirkali so s pomočjo interneta in seveda pametnih trenažerjev. Virtualno kolesarjenje je že nekaj let pravi hit. S to pogruntavščino so popestrene dolgočasne ure obračanja pedalov na mestu, kolesarjenja, ne da bi se kam premaknili. Poznamo nekaj vrst trenažerjev , in sicer modele z vpenjanjem zadnjega kolesa v trenažer, vpenjanjem neposredno na verižnik (brez obročnika, direct drive), valje in razne spinerje (sobna kolesa). Na naši spletni strani si lahko preberete kar nekaj člankov o tem.Katerega koli ste si ali si boste izbrali, lahko odlično nadomesti cesto.Najprej obdelajmo trenažerje, tistega, v katerega vpneš kolo brez zadnjega obročnika (pri nekaterih modelih tudi brez prvega), in tistega, v katerega vpneš celotno kolo, torej z obema obročnikoma. Najprej pomislite, kaj bi radi dosegli z vadbo na taki napravi. V trenutnih okoliščinah se izogibamo cest in nočemo izgubiti telesne pripravljenosti, pridobljene pred karanteno.Torej bomo vadili. Zasledil sem odlično potezo Kolesarske zveze Slovenije, ki objavlja vadbo za nezahtevne in zelo zahtevne kolesarje.Ne pozabimo, pri vadbi na trenažerju je pomemben popolni obrat. Kaj je to, bom strnil v nekaj stavkih, ki jih je za našo revijo napisal, ki sodeluje s številnimi profesionalnimi kolesarji in triatlonci na področju optimizacije športnega nastopa. Celoten članek si lahko preberete na naši spletni strani.»Med kolesarji se pogosto govori o popolnem obratu. To pomeni, da je smer proizvajanja sile vedno v smeri obrata gonilke. Podrobneje, da prek skočnega sklepa (gleženj) izraziteje usmerjamo silo: med potiskom spuščamo peto, v spodnji fazi potegnemo nazaj in med dvigom spet dvignemo peto. Čeprav med kolesarjenjem to daje občutek učinkovitejšega obrata, je v resnici ravno nasprotno.Namreč, z manjšo amplitudo gibanja v skočnem sklepu zagotovimo togost za prenos energije (sile), ki jo proizvajajo večje mišične skupine (štiriglava stegenska mišica in velika zadnjična mišica). S tem se naredi obrat bolj učinkovit v tistih fazah, ko so sile na pedalih veliko večje. Če med potiskom spustimo peto, izgubimo mišično silo za nepotreben gib v skočnem sklepu.Zatorej je za povečanje učinkovitosti med kolesarjenjem potrebno podrobnejše razumevanje obrata gonilke. V praksi to pomeni, da naj se kolesar najprej osredotoči na potisk, in ne na vlek v drugem delu obrata.«Dodajam, da na trenažerju pazite tudi na držo telesa, zdaj je prava priložnost, da si točno nastavite kolo, odpravite morebitne težave s sedežem, dolžino toporišča, širino krmila. Vsemu lahko posvetite več časa, tudi opremi, čeprav na trenažerju treniramo samo v kolesarskih hlačah in športni majici, še vedno smo obuti v čevlje, v katerih vozimo tudi po cesti, in zdaj pride prav študija, ali so nastavki (blokeji) dobro nastavljeni, ali nam ta tip čevlja sploh ustreza ...Pozorni moramo biti tudi na odzivanje telesa, ki se na trenažerju hitreje segreva, pregreva, na hrano, ki smo jo zaužili pred vadbo in jo bomo po njej, na žejo, ki se pojavi veliko hitreje kot zunaj ...Valji zahtevajo veliko več spretnosti kot trenažerji, vendar jih še vedno priporočam tudi rekreativcem. Težko se boste privadili vadbe z njimi, ampak če boste vztrajni, boste bogato nagrajeni z izkušnjami. Vadba na valjih je za rekreativnega kolesarja odlična zato, da se nauči voziti kolo naravnost! Sliši se čudno, a to je prvina, ki se je v kolesarski šoli najprej učijo tisti mladci, ki bi radi tekmovali.Voziti naravnost je osnovni pogoj, da lahko varno voziš v večji skupini. Vadba na valjih nas tudi nauči voziti kolo na polmetrski širini – kolesarji smo omejeni na rob ceste, ki ni širši od metra in pol in se ga moramo držati kot pijanec plota.Ne govorim o sobnih kolesih, ampak o vrhunskih spinerjih, ki so najboljši približki vašega cestnega kolesa. Vadba na njih je nadvse zanimiva, saj so oboroženi z armaturo, ki prikazuje prav vse podatke, ki si jih kolesar želi izvedeti. Seveda so tudi pametni in jih lahko povežete z aplikacijami, ki vam omogočajo kolesarjenje s sotrpini po vsem svetu.Za rekreativne kolesarje je vadba na trenažerju lahko celo bolj učinkovita kot na cesti. In če ne smemo na cesto, potem se motivacija rodi kar sama od sebe, kajne? Med treningom razmišljajte o vadbi, izboljšavah, učinkovitosti, popravljanju tehnike ... To so osnove. Kolesar mora najprej znati voziti kolo, da bi znal voziti daleč in hitro. Vadbe, kot so si jih zamislili na Kolesarski zvezi Slovenije . Lepo vrtite!