Kočevsko in njegov Skrivnostni gozd

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja, skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.Zelo dobra novica prihaja iz Kočevskega, saj sporočajo, da se je destinacija Kočevsko po ponovnem ocenjevanju Zelene sheme slovenskega turizma pridružila destinacijam, ki so v Sloveniji nosilke zlatega znaka Slovenia Green Destination.Že pred tremi leti je Kočevsko pridobilo bronasti znak, po ponovnem ocenjevanju v maju 2020, pa so uspešno pridobili zlati znak Slovenia Green Destination - Slovenia Green Destination GOLD. S tem se je Kočevsko pridružilo še 14 drugim slovenskim vodilnim destinacijam, ki so že nosilke tega znaka.Svojo prepoznavnost gradijo na aktivnostih v naravi in trajnostnem turizmu, z zlatim znakom pa so prejeli novo potrditev za svoje uspešno delo, trajnostno usmeritev in razvoj.Kočevsko je ob ponovnem ocenjevanju za prejem zlatega certifikata dosegla povprečno oceno 8.8, na podlagi trajnostnih meril in indikatorjev, ki so razvrščeni v področja: destinacijski menedžment, narava in pokrajina, okolje in podnebje, kultura in tradicija, družbena klima ter poslovanje turističnih podjetij.Nacionalni in certifikacijski program Zelena shema slovenskega turizma pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji in s konkretnimi orodji izboljšuje in ocenjuje trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov.Destinacijo Kočevsko sestavljajo Občine Kočevje, Kostel in Osilnica, ki pod blagovno znamko Skrivnostni gozd Slovenije ustvarjajo vrhunska, aktivna in zelena doživetja v naravi in gozdu ter soustvarjajo turizem, ki je odgovoren do okolja in družbe.Torej, namig za čudovit Poletov izlet velja - destinacija Kočevsko.