FOTO:​Kolesarjenje je lahko tudi oblika preživljanja skupnega časa s partnerjem

Hitri priročnik za kolesarke Preberite še:

Kolesarjenje s fanti

Samske kolesarke, če ste naveličane zmenkov ob kavi, lahko simpatijo povabite na kolo. FOTO: Shutterstock

Kolesarjenje s puncami

Če se znajdete v skupini moških kolesarjev, izkoristite njihovo zavetrje in uživajte z vetrom v laseh pri hitrostih, pri katerih same nikoli ne bi kolesarile. FOTO: Shutterstock

Današnji tempo življenja nam namreč večkrat narekuje, da v prostem času združimo prijetno s koristnim. Druženje na kolesu je tako včasih edini način, da se srečamo s prijatelji, spijemo kavo, pivo in se pogovorimo o tekočih dogodkih, hkrati pa ohranjamo zdravega duha v zdravem telesu. Kolesarjenje je lahko tudi oblika preživljanja skupnega časa s partnerjem ali odlična osnova za zmenek.Malo za šalo, malo pa tudi zares bom danes z vami razpravljala o tem, zakaj je včasih dobro kolesariti v moški in zakaj včasih v ženski družbi.Ker so fantje v splošnem močnejši od punc, boste tudi ve s kolesarjenjem s predstavnikom močnejšega spola postajale močnejše. Če redno trenirate ali preprosto kolesarite z nekom, ki je boljši od vas, s časom izboljšate formo, tudi če temu ne posvečate večje pozornosti. Če bo to prijatelj, simpatija ali partner, se boste vsakič potrudile, da ne boste izpustile njegovega zavetrja na prvem kuclju. Zato, ker preprosto želite biti v koraku z njim ali pa ga želite presenetiti.To pomeni, da boste med kolesarjenjem vsaj za nekaj sekund ali minut presegle svoje trenutne kolesarske zmožnosti, kar je bistvo napredka oziroma izboljšanja forme. Pozorne bodite le na to, da vas ne bo zaneslo vsakič, ko boste kolesarile z močnejšim od sebe. Vsakokratno kolesarjenje v »rdečih številkah« srčnega utripa lahko ima namreč tudi negativne posledice, vodi lahko v pregorelost. Naj vam prijatelj, simpatija ali partner pomaga kolesariti v koraku z njim, da boste postopno postajale boljše, hitrejše, in ne da boste ves čas vneto lovile njegovo zavetrje. Sicer si raje poiščite novega kolesarskega prijatelja, simpatijo ali partnerja.Če se znajdete v skupini moških kolesarjev, izkoristite njihovo zavetrje in uživajte z vetrom v laseh pri hitrostih, pri katerih same nikoli ne bi kolesarile. V zavetrju se vse to da, zato kar pogumno. Prepričana sem, da se tudi fantje ne bodo branili vaše družbe.Samske kolesarke, če ste naveličane zmenkov ob kavi, lahko simpatijo povabite na kolo. Če že oziroma še ni specialkar, pa ima doma gotovo kakšen zaprašen dvokolesnik. Tako lahko združite prijetno s koristnim in kavo spijete na kolesarskem izletu. Poleg tega vam bo takšen zmenek morebitnega partnerja predstavil povsem drugače, saj se bodo na kolesu pokazale njegove malce drugačne osebne lastnosti kakor v središču mesta na kavi.Če kolesarite s partnerjem, je to prijetno koristen skupen hobi. Ker kolesarji preživimo na kolesu kar precejšnji delež prostega časa, vam bo takšno skupno preživljanje uric prihranilo marsikatero minuto slabe volje.Fantje so v splošnem bolj vešči pri menjavah zračnic ali kakšnih manjših popravilih koles. Izkoristite jih, da se kavalirsko izkažejo, če se vam kaj od naštetega zgodi med vožnjo.Kolesarjenje s puncami je še vedno redkost. Čeprav število kolesark vneto narašča, nas je v primerjavi z moškimi še vedno zelo malo. Zato si je tudi težje najti kolesarsko prijateljico kakor prijatelja, kaj šele skupino kolesarskih prijateljic. Pa vendar, če nam to uspe, smo zmagale. Pa ne zato, ker se za nami ozirajo vsi mimovozeči kolesarji, predvsem zato, ker s tem pokažemo drugim kolesarkam, da je to mogoče.Da se lahko tako kot fantje tudi punce združimo v skladno skupino. In se imamo fino. Kaj je lepšega kakor po službi skočiti za dve uri na kolo s prijateljico, se vmes ustaviti na kavi ali sladoledu in izmenjati nekaj vsakdanjih tračev ter »pošimfati« moža.Ker smo punce po moči bolj primerljive med seboj, bomo lažje uskladile tempo kolesarjenja. Med treningom bo močnejša vozila v ospredju, šibkejša pač v zavetrju, kar bo v povprečju za obe ravno prav. Na klancih se močnejša lahko prilagodi šibkejši tako, da na primer vozi s težjimi prenosi in trenira moč, hkrati pa tako prilagodi hitrost, da sta še vedno skupaj. Če tempo ni prehud, lahko vmes še malce poklepetata, sicer pa vozita vsaka po svoje in se počakata na vrhu klanca. Lahkotno in brez dokazovanja moči. Zato se v ženski družbi tudi ne boste počutile nelagodno, da vas je treba ves čas čakati.Ob razmahu selfijev punce med kolesarjenjem ne zmoremo brez fotografiranja. To nam pripravi dodatno zabavo, ki je moški žal ne razumete. Pa saj tudi ni potrebe, da bi, življenje bi bilo vse preveč dolgočasno, če bi vse razumeli.Na koncu pa naj poudarim, da ni pomembno, s kom kolesarite, pomembno je le, da pri tem uživate. Z vetrom v laseh, seveda. Pa naj bo to pri hitrosti 25, 35 ali 45 kilometrov na uro.***Dr. Marjetka Conradi je znanstvenica, raziskovalka in udeleženka kolesarskih tekmovanj na najvišji ravni.