Kolesarkin ajmoht

Če ste tudi vi za takšen kratek duševni pobeg v stare čase, bo današnji recept zagotovo prava izbira. FOTO: Tanja Drinovec

Za 4 osebe potrebujemo:

Priprava:

Obara sodi med stare slovenske narodne jedi. FOTO: Tanja Drinovec

Še vedno smo obsojeni na karanteno in kaže nam, da bomo tako ostali še kar nekaj časa. Ker se nam v teh dneh, ko ne hodimo pretirano v trgovino in pazimo, da preudarno pospravljamo hladilnik, v hladilniku nahaja morda vsega po malem, bomo vse to pospravili v en lonec in si skuhali čudovito enolončnico ajmoht ali obaro.Obara sodi med stare slovenske narodne jedi. Sestavine prvotnih obar so bile v glavnem kosi malo manj kvalitetnega mesa (lahko tudi drobovine), čebula, česen, kakšen koren, malo kisa, nekaj začimb, med njimi najpogosteje majaron, včasih tudi nekaj limoninega soka. Obaro so velikokrat postregli z ajdovimi žganci ali pa kar s kruhom.Obara je tudi jed, ki nas zagotovo popelje v čase naših babic. Če ste tudi vi za takšen kratek duševni pobeg v stare čase, bo današnji recept zagotovo prava izbira.Jed pa je tudi bogata z zelenjavo, ki sem jo k osnovnemu receptu dodala kar precej. Nekaj toplega na žlico pa se nam bo v teh še ne tako vročih dneh tudi prileglo.oljePol čebulePol stebla pora600 g piščančjih perutničkŽlica pirine moke0,5 rdeče paprike3-4 korenčkeŠopek peteršiljaStrok česnaPol kolerabePol bučkeKošček gomoljne zeleneNekaj dl jušne osnove ali jušna kockaMajaron, lovorov listSol, poper0,5 dl belega vinaKisla smetana(po želji)Na vročem olju prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo perutničke in jih pražimo nekaj minut. Nato dodamo še preostalo na kocke sesekljano zelenjavo, razen bučk in kolerabe. Čez to potresemo malo moke in zalijemo z jušno osnovo, vinom, kisom in nekaj vode. Dodamo še začimbe. Vse skupaj kuhamo dobre pol ure in postrežemo. Obara pa bo še veliko bolj okusna, če jo skuhamo en dan prej. Po želji pa ji dodamo še malo kisle smetane.***Tanja Drinovec je študij arhitekture uporabila za izdelovanje najboljših slaščic, hrana je njena strast, šport vidi skozi prehrano, ko ne kuha, oblikuje nakit in potem gre na kolo. Je mati treh otrok.