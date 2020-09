FOTO:Kolesarska čelada z mipsom

Vozili smo se z električnim genijem Preberite še:

Možgani so obdani s tekočino, ki jim omogoča, da v primeru udarca zdrsijo znotraj lobanje in s tem ublažijo pritisk. FOTO: Arhiv proizvajalca/Met

Pri nakupu kolesarskih čelad se boste srečali tudi s tujkami oz. izrazi, ki jih boste najverjetneje prvič slišali. FOTO: Arhiv proizvajalca/Met

Drugi najpogostejši izraz, ki ga boste srečali pri nakupu čelad je IN-MOLD tehnologija

MIPS® je tehnologija, ki posnema človeško glavo. FOTO: Albert Gallego/Scott

Proizvajalci čelad skoraj da tekmujejo kdo bo naredil bolj varno, zračno, udobno in lahko čelado. Seveda niso vse enake in enako dobre oz. niso za enak namen. Logično je, da tiste, ki jih uporabljamo za najdaljša kolesarjenja, morajo biti najlažje, najbolj varne in najbolj zračne.Pri nakupu kolesarskih čelad se boste srečali tudi s tujkami oz. izrazi, ki jih boste najverjetneje prvič slišali. Proizvajalci čelad skorj da tekmujejo kdo bo naredil bolj varno, zračno, udobno in lahko čelado. Seveda niso vse enake in enako dobre oz. niso za enak namen. Logično je, da tiste, ki jih uporabljamo za najdaljša kolesarjenja, morajo biti najlažje, najbolj varne in najbolj zračne. Zato boste opazili, da so čelade za mestno, krajše kolesarjenje, bolj zaprte, težje in oblikovno lepše, če je v vas tudi kaj estetskega očesa. Nič ne de, vse čelade, ki se prodajajo v Slovneiji so certificirane.Pri najboljših, oz. tistih malce dražjih čeladah se boste srečali s tujko MIPS®, kar je ena zadnjih pogruntavščin, ki še kako pripomore k varnosti naših glav.MIPS® pomeni, da je notranja školjka čelade gibljiva in ob morebitnem padcu zmanjša rotacijske sile na možgane. Vendar to ne pomeni, da se vam čelada, ko jo imate zapeto na glavi ves čas premika sem in tja.Statistike kažejo, da pri udarcih pogosto pride do poševnega oz. stranskega udarca na čelado, kar lahko povzroči hujše poškodbe glave zaradi rotacijskega pospeška. MIPS® je tehnologija, ki posnema človeško glavo. Možgani so obdani s tekočino, ki jim omogoča, da v primeru udarca zdrsijo znotraj lobanje in s tem ublažijo pritisk.Na podoben način deluje edinstven varnostni sistem MIPS®, ki zaščiti glavo v primeru udarcev iz vseh smeri, saj posebna plast omogoča rotacijo čelade v primeru padca, ko se pena iz katere je čelada narejna, stisne ob glavo, tako da se čelada premika skupaj z glavo. Raziskave so pokazale, da v primeru udarca čelada z vgrajenim sistemom MIPS® amortizira udarec, saj razprši in ublaži sile, ki delujejo na glavo, s tem pa zmanjša možnost poškodbe. Hkrati imajo čelade s sistemom MIPS® vse funkcionalnosti, ki jih nudijo ostale čelade – so zračne, z uporabo polikarbonatov pa tudi izredno lahke. Sistem MIPS® je rezultat 15-letnih raziskav in razvoja in je zaščiten s patentom.Na kratko napisano je to direktno vbrizgavanje poliestra v lupino, s čimer se doseže odlična trdnost in nižja teža čelade. Po domače rečemo, da je narejena »iz enega dela«. In-Mold je proces izdelave čelade v kalupu s pripojitvijo polikarbonatne lupine z EPS peno na notranji strani čelade. Ta način izdelave omogoča optimalno razmerje med zaščito in lahko težo.