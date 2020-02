Kolesarska sezona je tu. Imate pripravljeno kolo

Kolo mora biti brezhibno, zato priporočam, da svoje kolo pred sezono zaupate strokovnem servisu

Osnovni servis pa največkrat zajema:



centriranje koles, nastavitev prestav in zavor, pregled vseh ležajev, kontrolo vijakov, kontrolo in mazanje verige, pregled pnevmatik in zračnic. Seveda pa se cena zviša, če je treba zamenjati kakšen del opreme.

Kaj lahko storite sami?

Kaj vsebuje tako imenovani spomladanski servis? Foto: Miroslav Cvjetičanin