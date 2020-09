FOTO:Kolesarstvo navdušuje tudi osnovnošolce

FOTO: OŠ Alojzija Šuštarja

Pestro pa je bilo tudi na domačih tleh, saj so tudi učenci osnovnih šol preizkusili svoje kolesarske spretnosti in pridobivali nova znanja v sklopu programa Varno na kolesu. Med 16. in 22. septembrom 2020, ko je potekal Evropski teden mobilnosti, so šole aktivno širile sporočilo o varnosti v prometu tudi v svojih krajih in ozaveščale o rabi kolesa kot alternativi drugim oblikam prevoza na krajše razdalje, kot je prihod v šolo in na obšolske dejavnosti.OŠ Jurija Vege Moravče je v letošnjem šolskem letu postala ambasadorka varnega kolesarjenja in za učence in učitelje pripravila bogat nabor aktivnosti, ki so jesenski dni popestrile s kolesarsko obarvanimi vsebinami. Najprej so bili pred izziv postavljeni učitelji, saj so se ti za pot v šolo morali zavihteti na kolo, nalogo pa so seveda uspešno opravili in s svojo misijo postavili zgled tudi za najmlajše.Nadobudni kolesarji so se soočili s kolesarskim poligonom, ki je zahteval kar precej spretnosti, a kljub temu so ovire premagovali kot za šalo. Vsi skupaj so se odpravili še na kolesarski izlet, dodobra pa so se razgibali tudi na športnem dnevu. Skupina učencev pa se je v družbi učiteljev udeležila tudi nedavnega Maratona Franja, kjer so se preizkusili na 85-kilometrski trasi Barjanka in med kolesarjenjem odkrivali lepote Ljubljanskega barja.Pestro je bilo tudi na OŠ Alojzija Šuštarja, prav tako eni izmed ambasadork varnega kolesarjenja, kjer so za učence pripravili kar tri kolesarske izlete.Učenci so lahko izbirali med potepom po Ljubljani, srednje zahtevno potjo do Domžal, najbolj spretni pa so se podali na daljšo pot do Kranja. Skupaj z učitelji so mladi kolesarji raziskovali okolico, opazovali promet in se obenem še dobro razmigali., vodja programa Varno na kolesu, je ob tem povedala: »Veseli me, da priljubljenost kolesarjenja med našimi najmlajšimi narašča, predvsem po neverjetnem uspehu slovenskih kolesarjev, na odraslih pa je tako velika odgovornost, da jih spodbudimo k varni udeležbi v prometu. Učenci obeh šol so že večkrat dokazali, da se zavedajo pomena varnosti v prometu in trajnostne mobilnosti, pa tudi svoje vloge v lokalni skupnosti. Aktivnosti, ki so jih pripravili v sklopu Evropskega tedna mobilnosti, to še dodatno potrjujejo, saj so z njimi k sodelovanju pritegnili tudi lokalne prebivalce.«Varno na kolesu letos že devetič zapored združuje šolarje po vsej Sloveniji ter jih spodbuja k varnem in trajnostnem kolesarjenju v šoli in prostem času. Do danes je pri projektu sodelovalo že 26.000 mladih kolesarskih navdušencev iz več kot 250 slovenskih osnovnih šol.