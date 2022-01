Koliko banan na dan?

Hranilna vrednost banan tista, ki nas navdušuje. So dober vir številnih esencialnih hranil, vključno z manganom, kalijem ter vitaminoma C in B6, vsebujejo tudi različne rastlinske spojine, ki lahko zmanjšajo stres, vnetje in tveganje za kronične bolezni.

Čeprav so banane zdrav prigrizek, bogat s hranili, je lahko preveliko uživanje banan škodljivo.

Banane vsebujejo številne esencialne vitamine, minerale in rastlinske spojine, ki spodbujajo zdravje, vsebujejo zelo malo beljakovin in maščob. Beljakovine so glavna strukturna komponenta telesa in so potrebne za pravilno imunsko delovanje, popravilo tkiv, izgradnjo mišic in zdravje kosti.

Maščobe zagotavljajo energijo, pomagajo pri absorpciji hranil, topnih v maščobah, in igrajo vlogo pri proizvodnji hormonov in zdravju možganov. Ker banane nimajo teh vitalnih hranil, jih žal ne moremo priporočiti kot prehransko popoln obrok.

Če je banana vaš običajni prigrizek, jo združite z virom zdravih maščob in beljakovin, kot so arašidovo maslo, pest orehov ali kuhano jajce, da bo obrok prehransko bolj j uravnotežen.

Uživanje preveč banan ima lahko škodljive učinke na zdravje, kot so povečanje telesne mase, slab nadzor krvnega sladkorja in pomanjkanje hranil.

Teoretično bi lahko pojedli toliko banan, kolikor želite, le da ne zaužijete preveč kalorij, ne izpodrivate drugih živil in hranil, ki jih vaše telo potrebuje, ali ne škodujete svojemu zdravju na druge načine.

Dve banani na dan sta zmeren vnos za večino zdravih ljudi. Ostalo, potrebno za telo bodo morali rekreativni športniki dobiti drugje.