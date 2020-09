Kompresijski rokavčki in nogavčki ne pomagajo

Kaj pameten rekreativec lahko stori na jesen Preberite še:

Kompresijska oblačila za spodnji del noge, ki postajajo vse bolj priljubljena, so stisljiva visoka nogavica, ki pokriva območje od tik nad gležnjem pa do tik pod kolenom. In to je skoraj vse ... FOTO: Shuttestock

Kaj je tek?

Tako je v HealthDay News zapisal, večkrat nagrajeni je nagrajeni pisatelj in fotograf iz Ontaria. Človek več kot 20-letnimi izkušnjami, njegove zgodbe in slike se pojavljajo v Medical Post, Family Practice in Toronto Star.Raziskovalci univerze v Indiani so ugotovili, da kompresijski rokavi za spodbujanje spodnjega dela nog ne vplivajo na porabo kisika pri tekaču, kar v prevodu pomeni, da ni koristi za tek in teka ne naredi bolj učinkovitega. Raziskava, v kateri je sodelovalo 16 zelo kakovostnih moških tekačev na daljše razdalje je tudi pokazala, da kompresijska oblačila za spodnji del nog nimajo vpliva niti a mehaniko teka.Kompresijska oblačila za spodnji del noge, ki postajajo vse bolj priljubljena, so stisljiva visoka nogavica, ki pokriva območje od tik nad gležnjem pa do tik pod kolenom. In to je skoraj vse ...»Tekmovalci na dolge razdalje jih seveda lahko preizkusijo, ker vidijo, da jih uporabljajo tudi drugi tekači. Ker so nekateri tekači nekoliko vraževerni, jih lahko še naprej uporabljajo, če menijo, da jim to omogoča dobro tekmo, in rezultat pripišejo kompresijskemu stiskanju,«, raziskovalka na oddelku za kineziologijo na univerzi Indiana; in to je zapisala v sporočilu za javnost.»Na splošno se zdi, da kompresijski nogavčki za spodnjih del nog res ne naredijo veliko,« je dejala Laymonova. »Vendar pa lahko učinki stiskanja vsebujejo psihološko komponento. Mogoče je, da če imate pozitiven občutek in so vam všeč, da vam bo morda uspelo. Gre pa za zelo, zelo individualen odziv.«Druga študija z univerze Indiana je ugotovila, da kompresijska oblačila, tista za zgornji del stegna, ki pokrivajo območje med pasom in koleni, prav tako ne izboljšajo atletske uspešnosti. Ljudje bi morali biti previdni pri zaupanju v trditve proizvajalcev, da kompresijska oblačila izboljšujejo atletske sposobnosti, je povedal, doktorant na oddelku za kineziologijo, ki preučuje človeško uspešnost.»Potrošniki bi morali imeti v mislih, da gre za posel in da ta podjetja pač skušajo prodati svoj izdelek,« je dejal v sporočilu za javnost.Preden tisti, ki menite drugače, dobite povišan pritisk, naj povemo, da sta bili študiji predstavljeni na letnem srečanju American College of Sports Medicine v Baltimoru.Mogoče so nekatere stvari itak preprostejše, kot si mislimo. Tudi tek. Kaj pa je tek, se spomnite, kdaj ste se to zadnjič vprašali?Definicija teka v slovarju Merriam-Webster: iti vztrajno in s poskočnim korakom tako, da v vsakem koraku obe nogi za trenutek zapustita podlago. To je ključ: obe nogi sta hkrati v zraku. Med hojo je ena noga vedno na tleh. Džoging je, ko se teče počasi, sprint pa, ko hitro.Tako preprosto početje in prvinsko je, tek, da bomo zmogli ali z ali pa brez kompresijskega okrasja, pomembno je le, da tečemo in da imamo za trenutek obe nogi v zraku.Še vedno pa nam ostanejo tista kompresijska oblačilca, ki nam oblikujejo postavo in skrijejo odvečno maščobo - torej še ni vse izgubljeno. Sicer postavimo na ogled lažno podobo, placebo pa vseeno ni.