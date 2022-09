Končno boste pozabili na izjavo »Nimam časa!«

»Res nimam časa še za redno rekreacijo«, »Noben šport mi ne ustreza«, »Bojim se poškodb«, »Saj se čisto dobro počutim, moje telo očitno ne potrebuje redne vadbe«, »Nismo vsi za šport, to je samo modna muha« … in še veliko podobnih izgovorov lahko nanizamo. V resnici so pogosto samo dobra tolažba za to, da se ne odločimo za konkretne spremembe in vztrajamo pri svoji rutini.

Vendar naj vas potolažimo: pot do zdravega življenjskega sloga je veliko bolj preprosta, kot je videti na prvi pogled. Najtežje je pravzaprav začeti. In da bo vaš novi jesenski začetek na poti do življenjske preobrazbe bolj uspešen, sledite našim nasvetom.

Odločitev je padla!

Odločitev za spremembo je tudi prvi korak na poti do vaših novih ciljev. In brez skrbi, nikoli ni prepozno za takšne spremembe.

Naslednji korak je nekoliko težji, vendar zelo ključen: sestavite si načrt. Brez tega boste, vsaj v začetni fazi, pogoreli.

Načrt naj sestavljajo jasno določeni cilji in program, ki vas bo vodil na poti življenjske preobrazbe. Začnite postopno in napredujte korak za korakom. Naj se vam nikar ne mudi. Če se boste na začetku preveč zagnali, tvegate predvsem dvoje: da boste zaradi napora obupali ali pa da se boste zaradi neizkušenosti celo poškodovali.

FOTO: Depositphotos

Zapomnite si, da je začetek najtežji, vendar boste z vztrajnostjo zelo hitro napredovali. To pa bo nedvomno vaša najboljša motivacija za naprej.

Izberite šport, ki vam je najbolj blizu in za katerega boste najlažje našli čas. Ne preizkušajte se v disciplinah, ki vam niso pisane na kožo, samo zato, ker so trenutno zelo priljubljene.

Ko boste načrtovali program za svoje treninge, upoštevajte predvsem naslednje:

čas, ki ga boste namenili športu

prehrano

dnevne navade

delovnik

čas za regeneracijo

Natančno sestavljen urnik vas bo vodil skozi tedne, hkrati pa boste tako pridobili jasen vpogled v svojo novo dnevno rutino in na napredek, ki bo nedvomno prišel zelo kmalu.

Da bo pot do spremembe še lažja: zaupajte osebnemu pomočniku

Ne ustrašite se sprememb, zlasti če te vodijo v boljši vsakdan. Da bo vendarle nekoliko lažje, si lahko pomagate s prav posebnim pomočnikom: z brezplačno aplikacijo Generali ZAME, ki vas bo spodbujala k uresničevanju osebnih ciljev. Z aplikacijo boste pridobili osebnega trenerja in svetovalca, ki ima za vas neomejene in sodobne nasvete s področja zdrave prehrane ter boljšega telesnega in duševnega počutja. Skratka, s programom boste veliko lažje uresničili svoje cilje in pridobili življenjsko moč, saj vam aplikacija ponuja tudi merjenje dnevno prehojenih korakov, nočnega spanca in vnosa kalorij s hrano. Tako boste lahko redno spremljali svoj napredek do zastavljenih ciljev, aplikacija pa bo za vas zapisovala napredek vaših zdravih navad.

FOTO: Depositphotos

Aplikacija Generali ZAME je del programa novega Generali Programa prednosti ZAME, ki poleg vsebine in izzivov, ki vas bodo spodbujali k aktivnemu preživljanju prostega časa, ponuja še vrsto nagrad ter ugodnosti pri zavarovanjih in pri partnerskih organizacijah s področja turizma, zdravja, okolja in prostega časa.

Včlanite se brezplačno

V Generali Program prednosti ZAME se lahko brezplačno včlanite na dva načina: na spletni strani www.generali-zame.si in z brezplačno mobilno aplikacijo Generali ZAME, ki je na voljo v trgovinah App store (uporabniki Apple iOS) oz. Google play (uporabniki Android).

Program ZAME je odlična novost zavarovalnice Generali. Z zanimivimi vsebinami in ugodnostmi združuje vse rekreativce, ki iščete športne izzive in uporabne recepte za zdrav način prehranjevanja. Z aktivnostmi programa prednosti Generali ZAME boste lažje ohranjali dobro počutje kljub oviram, ki jih prinaša vsakdan sodobnega življenja. Da so treningi lahko tudi zabavni, pa boste na lastni koži ugotovili s številnimi izzivi različnih stopenj zahtevnosti.

Z brezplačnim članstvom v program boste zbirali točke in izkoriščali številne ugodnosti, ne glede na to, ali imate sklenjeno zavarovanje pri zavarovalnici Generali. Pridobili boste popuste za šport in prosti čas, dom, zdravje, varčevanje in zavarovanje ter turizem, pa tudi najnovejše ponudbe za številna doživetja za vso družino – od ugodnejšega oddiha v termah do nepozabnega obiska različnih parkov in številnih drugih ugodnosti.

Prijavite se na največjo rekreacijo na prostem

Začetki so vedno lažji v dobri družbi! Devetega septembra se udeležite zelo priljubljenega dogodka DAN MIGANJA ZAME, ki bo v Arboretumu Volčji Potok. Na njem boste svojo novo pot začrtali s pomočjo pravih strokovnjakov in priznanih trenerjev. To bo nedvomno najboljša motivacija za nadaljnje treninge!

9. septembra se pridružite množici ljudi dobre volje na prireditvi DAN MIGANJA ZAME v Arboretumu Volčji Potok. FOTO: Zavarovalnica Generali

DAN MIGANJA ZAME, ki smo ga v preteklosti poznali kot Migimigi dan, je namreč največja rekreacija na prostem. Na glavnem odru se bo letos zvrstilo kar 11 vadb, na prireditvi pa bodo nastopali najboljši trenerji in motivatorji v Sloveniji: Patricia Pangeršič, Petra Parovel, Jan Kovačič, Zumbalichas, Vitka ritka (Barbara), Nuša Gnezda, Anže Spreizer in Manca Šepetavc.

Vadbe na Dnevu miganja ZAME bodo med 11. in 16. uro, prav tako pa boste lahko prisluhnili zanimivim predavanjem. Priznani gorski reševalec Matjaž Šerkezi bo vodil predavanje Kako varneje obiskovati gore, dr. Milan Hosta vam bo predstavil, kako postati pretočna osebnost, na predavanju FitLucije pa boste izvedeli, kako lahko jeste več in hkrati hujšate.

Kako do brezplačne vstopnice za dogodek DAN MIGANJA ZAME Pohitite, saj je število vstopnic omejeno. Mesto pod odrom v Arboretumu Volčji Potok si lahko zagotovite v treh preprostih korakih: Prijavite se v Program Generali ZAME. Na podstrani »Ugodnosti« aktivirajte kupon »Brezplačna vstopnica za dogodek DAN MIGANJA ZAME«. Po aktivaciji kupončka boste na svoj elektronski naslov prejeli e-sporočilo »VSTOPNICA s KODO.«

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali