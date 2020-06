Konjiški maraton bo in še je čas, da se odlično pripravite

Odprtje rekreativne tekaške in kolesarske sezone bo v Celju Preberite še:

Ugodnejše prijave potekajo do 12. junija. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

V ekipi Konjiškega maratona je ob sproščanju ukrepov kar završalo od sreče, saj to kaže, da je bil njihov optimizem, ki so ga kazali z vseslovensko akcijo »Tecite sami, da bomo septembra tekli skupaj« pravilno naravnan.Konjiški maraton kot Maraton z dušo vse ponovno vabi, da se prijavijo na 8. različico te prireditve, ki bo tradicionalno potekala na zadnjo septembrsko nedeljo, tokrat 27. septembra. Preverite 5 pomembnih novičk ekipe Konjiškega maratona.Na spletni strani Konjiškega maraton le še do petka, 12. junija, potekajo ugodnejše prijave.Skupinske prijave od 10 tekačev naprej so še dodatno ugodne. Letošnji datum maratona se ujema s svetovnim dnevom turizma, tako da bomo najštevilčnejšo skupinsk o prijav o nagr adili s slovensko turistično uspešnico: izletom na Pot med krošnjami Pohorje na Rogli do 50 oseb , je veselo dejal predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratonaVsi, ki se prijavijo do 4. septembra, v darilnem paketu prejmejo tudi tekaško majčko Joma, ki bo letos v barvi optimizma: rumeni. »O cenjujemo, da o ptimizma v trenutnem stanju družbi manjka. Zadali smo si cilj, celo poslanstvo, da po najboljših močeh pripomoremo zreti v prihodnost z veseljem,« še dodaČe na tek niste dobro pripravljeni, se lahko pridružite treningom tekaške skupine Konjiške atletske šole – KAŠ, saj se ob sredah ob 19.00 na atletskem stadionu OŠ Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah že pridno pripravljajo na Konjiški maraton. Verjamejo namreč, da bodo tudi z motiviranjem k rednemu gibanju ljudi spodbudili k bolj pozitivnemu pogledu na svet, predvsem v okviru trenutne situacije.Ob trasi bo tekače tudi letos motiviral nabor raznolikih glasbenikov Glasbenega maratona.