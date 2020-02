Koronavirus močno ogroža olimpijske igre v Tokiu

Japonci so v polni pripravljenosti

Japonska je svoje državljane že zdavnaj opozorila, naj vsa nenujna potovanja na Kitajsko. FOTO: Shutterstock

Iz dneva v dan bolj črne napovedi

Odpovedi športnih tekmovanj se kar vrstijo. Trenutno so najbolj na udaru športne prireditve na Kitajskem in vItaliji, kjer je ogrožena celo znamenita kolesarska dirka po Italiji.Kot poroča slovenski olimpijski komite, je guvernerkaobljubila vpeljavo »strogih meril« za zaščito ljudi pred smrtonosnim virusom v luči bližajočih se olimpijskih iger. Na slovesnem odprtju 330 milijonov dolarjev vredne dvorane, prizorišča olimpijskega odbojkarskega turnirja, je dejala, da bodo implementirali stroge ukrepe v boju proti koronavirusu.»Vpeljali bomo še strožje ukrepe v boju proti nalezljivi bolezni. Imamo pogovore z odgovornimi za varnost na olimpijskih igrah in varnost prebivalcev Tokia, podrobneje bomo predstavili načine, kako preprečiti širjenje virusa in okrepili testiranja,« je dejala Koikejeva. Ob tem je pozvala meščane, naj si redno umivajo roke in nosijo kirurške maske, ki jim bodo pomagale pri zaščiti.Japonska je svoje državljane že zdavnaj opozorila, naj vsa nenujna potovanja na Kitajsko, kjer se je izbruh virusa začel, odložijo, ob tem je močno omejila tudi vstop v državo. Vodja izvršnega odbora olimpijskih igerje priznal, da so organizatorji zelo zaskrbljeni zaradi koronavirusa ter njegovega učinka na priprave na največji športni dogodek letošnjega leta.Pred sestankom z Mednarodnim paraolimpijskim komitejem (IPC) jeizrazil zaskrbljenost zaradi vse širšega dosega koronavirusa. »Smo zelo zaskrbljeni nad širjenjem virusa, ki se je pojavil kot hladen tuš v naših prizadevanjih za nemotene priprave na olimpijske igre,« je dejal pred sestankom s predstavniki IPC. »Upam, da bodo virus izkoreninili čim prej. Načrtujemo celovito sodelovanje z Mednarodnim olimpijskim komitejem in mestom Tokio v boju proti virusu,« je še zaključil.Zaradi skrbi za zdravje športnikov so Mednarodni olimpijski komite in posamezne mednarodne športne zveze že odpovedali ali prestavili številne športne dogodke, med drugim tudi več olimpijskih kvalifikacij.Japonski premierje potrdil, da bodo opozorilo za potovanja na Kitajsko zvišali na drugo (od štirih) stopnjo, ki svetuje ljudem, »naj se izognejo potovanju na Kitajsko, če ne gre za nujno stvar ali ni izjemnega pomena«. Slovesno rezanje traku za novo dvorano Ariake pomeni, da je za zdaj gradnja od osmih stalnih športnih prizoriščArenapoteka le še na olimpijskem centru za vodne športe; ta bo predvidoma končana naslednji mesec.O sami odpovedi največjega športnega dogodka na svetu še ne razmišljajo, vendar organizatorje močno skrbi, kaj bodo prinesli prihajajoči dnevi, ne tedni ali meseci. Mednarodni olimpijski komite še modro molči in glede koronavirusa skoraj, da ne dajejo nikakršnih izjav. Po neuradnih virih pa se že govori, da so pogovori z organizacijskim odborom zelo napeti.