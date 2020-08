FOTO:Košček raja je tudi v Tržiču

Veslaška pustolovščina po Ljubljanici Preberite še:

Košček raja za rekreativce

Planinskih poti je kar 12



Kolesarski raj?

Namig za »električarje«, tiste kolesarje, ki uživajo na električnih kolesih

Športni rekreativci Tržič pomnimo zaradi Zelenice, kjer je bilo nekoč davno smučišče, majhno, strmo, s plazovi ogroženo, a prekrasno.Vsi ostali se ga spomnimo zaradi mejnega prehoda Ljubelj, nekoč, ko še ni bilo Karavanškega predora, je bil Ljubelj izhod na zahod. Vsi smo mislili, da je tam bolje. Ampak, to je Ljubelj in ne Tržič.Danes je Tržič drugačen, ne skriva se več, ne stiska se med hribi, ampak se je odprl proti Sloveniji in za Avstrijo je mar le tistim Tržičanom, ki so si tam našli delo in se vsak dan selijo čez Ljubelj, predor, v službo in nazaj. Zelenica je postala raj za turne smučarje, ker so vlečnice obstale …Da, Tržič je Bojan Križaj. Še pomnite tovariši?Kaj lahko počnem v Tržiču je vprašanje? Sem športni rekreativec in ljubitelj vsega lepega, še najbolj pa lepe narave ali naj grem v Tržič?»Na Tržiškem je narava ohranjena in pristna. Ustvarila je svetove, ki so na vsakem razgledu drugačni. Nekje skrivajo ostanke tropskega morja, drugje so se z reliefom poigrali zmaji in čarovnice, med gorskimi pašniki se skrivajo osamele planšarske kmetije. Pejmo po svoji poti, stran od vrveža.« Pravijo tisti Tržičani, ki nas vabijo v svoj košček raja. Ponujajo 6 poučno pohodniških poti: Razgledna poučna pot Dovžanova soteska, Rožnovenska pot, Pot treh zvonov, Tematska pot Konšca, Orlova pot na dolgi njivi in Gozdna učna pot.Kako da ne? Kje pa bodo, če ne v Tržiču, ki je zabakadiran med planinami? Prva je vijolična pot Via Alpina, potem sledijo: Tržiška planinska pot, Bornova pot na planino Preval, Planine pod Košuto, Zelenica, Zavarovana plezalna pot Zelenica, Pod Storžič, Dobrča, Kofce, S Pungrata do Šije, Kriška gora, Korošica.»Na kolesu je najlepše raziskovati svet, še posebej na destinaciji, ki je specializirana za turno kolesarjenje. Na Tržiškem je kar 30 trasiranih poti in vsaka ponuja drugačno vožnjo. Levo vas bo tresel adrenalin, na desni vas čaka idilična steza za vso družino. Pejmo po svoji poti s kolesom.« Nagovor, ki nas spravi na sedež kolesa, kajne?Na izbiro je kar 25 kolesarskih poti! Da, 25, našteli bomo tiste, ki smo jih doživeli v uredništvu:Turnokolesarska pot Trans Karavanke. Turno kolesarjenje pod vršaci Karavank. Največja nagrada na 132 kilometrov dolgi poti z višinsko razliko kar 5.700 metrov so čudoviti razgledi in uživanje v prekrasni naravi. Planine pod Košuto, za vse, ki uživate v brezmejnih razgledih. Tržič – Jezersko, s Tržiškega čez Pečovnik na Jezersko. Dom pod Storžičem, lahka tura po lomski dolini do vznožja Storžiča. Okrog Begunjščice in Dobrče. Prelaz Ljubelj, vzpon na vrh najstarejšega cestnega prelaza v Evropi. Zelenica - graničarska pot, graničarska pot za najbolj izkušene. Bistriška planina - Ravne (Rock'n'roll), srednje zahtevna krožna tura čez Bistriško planino.Oni prekolesarijo več in v cilju še vedno lahko »živijo«. Zato si lahko ogledajo tudi staro mestno jedro Tržiča. »Tržič je zgodovinsko mesto Slovenije. Staro mestno jedro je v celoti zavarovano kot kulturni spomenik. Raziščite ga! Odkrijte zgodbe čevljarskih mojstrov v Tržiškem muzeju in pomahajte radovedni gospe, ki vas opazuje skozi »firb'c« okno.« Ste pozabili, da je Tržič čevljarsko mesto? Parkirajte električno kolo in si oglejte na primer: Pot maršala Radetzkega, Pot do cerkve svetega Jožefa, Sledi industrije v Tržiču, Muzejsko detektivsko pot in seveda Slovenski smučarski muzej, kot obvezno …